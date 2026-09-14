2 chiens adultes et 8 chiots sont secourus, mais ils auront besoin de plusieurs mois de soins

Après leur sauvetage, 10 chiens dont 8 chiots ont été pris en charge en urgence par une clinique vétérinaire et leur état laisse heureusement espérer une guérison. Leur rétablissement s’annonce toutefois long et coûteux, tandis que leur propriétaire devra répondre de ses actes devant la justice.

A Stratford dans l'Etat du Connecticut (Etats-Unis), 8 chiots et 2 chiens adultes ont été sauvés par les autorités alors qu'ils étaient détenus dans des conditions assimilées à de la maltraitance, rapportait NBC Connecticut .

Sur sa page Facebook, le service de soin et de contrôle des animaux de Stratford (Stratford Animal Care & Control) a indiqué que les canidés en question « vivaient dans des conditions horribles ».

« 10 chiens. 10 vies qui méritaient tellement mieux »

« A peine pensons-nous pouvoir reprendre notre souffle qu’un autre cas déchirant franchit nos portes, peut-on lire dans cette publication partagée le samedi 5 septembre 2026. 10 chiens. 10 vies qui méritaient tellement mieux ».



Stratford Animal Care & Control / Facebook

Les chiens et les chiots étaient mal en point. Leur état de santé était si mauvais qu'il a fallu les transporter en urgence en clinique vétérinaire pour être examinés et soignés.



Stratford Animal Care & Control / Facebook

Fort heureusement, les examens réalisés sur les rescapés n'ont rien révélé d'incurable. Les pronostics sont assez bons pour les 10 chiens. En revanche, le service de soin et de contrôle des animaux de Stratford insiste sur le fait qu'ils auront besoin de plusieurs mois de soins, de traitements et d'un suivi vétérinaire régulier pour espérer guérir complètement.



Stratford Animal Care & Control / Facebook

Un appel à la solidarité pour financer les soins des chiens et des chiots

Il ajoute que cette prise en charge a un coût très élevé et qu'il ne pourra pas la réaliser sans le soutien de la communauté locale. Il a donc lancé un appel aux dons pour l'aider à financer les soins des canidés secourus.



Stratford Animal Care & Control / Facebook

Quant à leur propriétaire, il a été interpellé par les forces de l'ordre et sera poursuivi pour maltraitance envers les animaux. L'enquête étant en cours et étant donné que les chiens et les chiots n'ont pas encore recouvré la santé, ils ne peuvent pas être proposés à l'adoption dans l'immédiat.