En promenant son chien, une habitante repère 2 chiots abandonnés dans un champ de l’Aube et un appel à témoins est lancé

Abandonnés dans un champ de l’Aube, 2 chiots affamés et non identifiés ont heureusement été secourus à temps et confiés à la fourrière de Massonville. Alors qu’une piste liée à un élevage illégal est privilégiée, une plainte contre X et un appel à témoins ont été lancés pour tenter de retrouver le responsable.

Proviendraient-ils d'une portée non désirée ? S'agirait-il d'« invendus » issus d'un élevage illégal ? Pour le moment, c'est cette dernière hypothèse qui est privilégiée par Eléonore, responsable de la fourrière de Massonville à Pont-Sainte-Marie (10), après la découverte de 2 chiots livrés à eux-mêmes dans un champ de Villechétif, rapportait L'Est Eclair le mardi 22 septembre.

Le jeune duo canin a pu être sauvé grâce à une habitante qui l'avait repéré alors qu'elle promenait son chien le lundi 21 septembre.



Fourrière Massonville Aube / Facebook

De type Dogue et approximativement âgés de 4 mois, « ils ne sont pas vaccinés, pas identifiés et ils auraient été vus en vente - enfin plutôt en don - sur Leboncoin.fr », explique Eléonore au média aubois.

La dirigeante de la fourrière pense donc que les chiots sont issus d'un élevage non déclaré, ayant cherché à s'en débarrasser car devenus « trop âgés » pour intéresser les acheteurs potentiels.

Ils étaient affamés et en légère insuffisance pondérale au moment de leur sauvetage, mais ils ne souffraient pas de problèmes de santé majeurs. Ils se montraient même plutôt énergiques et semblaient équilibrés. Ce qui incite à l'optimisme quant à leur avenir. « Ce seront de bons petits chiens de famille, enfin de bons gros chiens de famille », estime, en effet, Eléonore.

Placés en refuge puis proposés à l'adoption

L'objectif est, ainsi, de faire en sorte qu'ils rejoignent un foyer aimant, auprès de personnes attentionnées et conscientes de la taille qu'ils pourraient atteindre une fois adultes pour répondre convenablement à leurs besoins.

Avant d'être proposés à l'adoption, les 2 chiots seront d'abord transférés vers un refuge une fois le délai légal de fourrière passé.

D'ici là, Eléonore espère bien voir l'auteur de cet abandon, qu'il s'agisse d'un éleveur illégal ou d'un propriétaire irresponsable, identifié et en répondre face à la justice. D'où sa décision de porter plainte contre X et de lancer un appel à témoins, notamment via la page Facebook de la fourrière de Massonville.