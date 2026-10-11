Un grand chien recule devant un chiot lors de leur première rencontre, puis se lie d’amitié avec lui

L’amitié ne souffre d’aucune limite de race ou de taille dans le monde animal, et Odie et Mr. Business le prouvent une nouvelle fois. Dans une vidéo diffusée sur le compte TikTok @odie_and_mrbusiness, on assiste à la naissance d’un lien fort et fusionnel entre le Golden Retriever et le minuscule Shih Tzu. Une complicité qui a de quoi émouvoir tant le grand chien fait preuve d’une patience à toute épreuve face aux facéties et à l’énergie de son petit frère canin. Ces images ont suscité un réel engouement de la part des internautes qui se sont empressés de s’abonner à ce nouveau compte afin de suivre leurs aventures.

Fin septembre, les internautes ont pu découvrir sur TikTok la naissance d’une amitié adorable entre un Golden Retriever baptisé Odie et un minuscule chiot Shih Tzu prénommé Mr. Business. En effet, leurs maîtres ont partagé une vidéo sur le réseau social grâce à leur tout nouveau compte @odie_and_mrbusiness .

« Rencontre avec ton petit frère. »

Sur cette succession de séquences, que le média PetHelpful a relayée, on peut assister à la première rencontre entre les deux boules de poils. Odie, curieux, approche de la cage de transport où se trouve son futur petit frère. Mais celui-ci se jette brusquement contre la paroi, et Odie, surpris, recule aussitôt. Mais la curiosité l’emporte sur la peur et le Golden Retriever ne tarde pas à s’approcher à nouveau.

@odie_and_mrbusiness / TikTok

S’ensuit une série d’images sur lesquelles les internautes ont pu découvrir la naissance de leur amitié. Une complicité qui croît au fur et à mesure des interactions, et grâce à l’incroyable patience et la douceur dont Odie fait preuve à l'égard de son turbulent petit frère.

@odie_and_mrbusiness / TikTok

« Quel grand frère parfait ! »

Les spectateurs ont été pas moins de 108 000 à regarder la vidéo, et plus de 12,6 K d’entre eux ont appuyé sur la mention « j’aime », célébrant à leur manière cette nouvelle amitié. La section des commentaires a accueilli de nombreux témoignages d’affection, à l’image de ceux-ci : « J’adore le fait qu’il soit complètement agacé, mais qu’il ne s’en aille pas », « Quel grand frère parfait ! Tellement adorable ! », « Eh bien, on ne peut pas faire plus mignon que ça… ». Et en effet, on ne peut que reconnaître la patience d’Odie tandis que Mr. Business ne cesse de s’agiter dans tous les sens et de chercher à provoquer son grand frère. Quoi qu’il en soit, il est certain que ces deux-là vont vite devenir inséparables !

@odie_and_mrbusiness / TikTok

250 abonnés en 3 jours

3 jours après la diffusion de cette adorable vidéo, une autre séquence était postée pour remercier les 250 premiers abonnés du compte de ce grand chien ami avec un petit chien. Odie et Mr. Business étaient reconnaissants et ont trouvé l’engouement des internautes à l’égard de leur amitié « sensationnel » !