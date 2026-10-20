« Il aime toujours la vie » : survivant de 9 blessures par balle, ce chien est adopté par l'homme qui l'a vu au plus mal

Sully a été découvert en juillet dans une ferme du comté de Shawano, dans le Wisconsin (États-Unis), avec 9 blessures par balle et dans un état de maigreur extrême. Son histoire, relayée par WFRV Local 5 - Green Bay, Appleton , se poursuit aujourd'hui dans la famille de Nathan Overholser, un homme qui se trouvait sur place le jour de sa découverte et qui l'a accueilli alors que sa convalescence n'était pas terminée.

Le chien avait été retrouvé dans un état grave : outre ses 9 blessures par balle, il devait être opéré. Nathan Overholser était présent au moment de la découverte.

« J'étais justement à la ferme où il a été retrouvé. C'était difficile de croire qu'il tenait encore debout avec toutes ces blessures et sa maigreur. »

Une longue convalescence et un coup de foudre

Le rescapé a été pris en charge par la Shawano County Humane Society pour recevoir des soins et a entamé une longue convalescence. Pendant ce temps, Nathan Overholser et ses collègues ont suivi son histoire de près : ils lui ont rendu visite, et un lien s'est rapidement noué entre eux et l'animal.

Nathan a ensuite parlé du chien à son épouse, Emily Pease, pour qui le portrait tient en quelques mots : « C'était simplement le chien le plus doux. ». Il n'a pas fallu longtemps à la famille pour se décider. « Il m'a tout raconté sur lui, et je me suis dit : bon, je suppose qu'il vient à la maison avec nous », raconte-t-elle.

Du canapé au comité d'accueil

Une fois arrivé, Sully a pris ses aises sans tarder. « Il a tout de suite trouvé sa place sur le canapé », décrit Emily Pease, qui précise que c'est là qu'il se rend chaque jour désormais.

Au bout de 2 semaines environ dans sa nouvelle routine, le quadrupède a commencé à montrer davantage sa personnalité, se mettant à jouer avec les autres chiens de la maison et à accueillir ses maîtres à la porte.

Un détail de son passé a toutefois été conservé. Lorsqu'ils l'ont trouvé, Nathan et Emily l'avaient appelé Sunny. Ils ont appris par la suite que son nom d'origine était Sully et ont choisi de le garder, dans l'espoir de lui faciliter l'installation dans son nouveau foyer.

« Il aime toujours les gens. Il aime toujours la vie »

Sa convalescence n'est pas terminée, mais ses adoptants assurent que le changement saute aux yeux. « Ça peut paraître bête, mais il a toujours le sourire », confie Nathan Overholser.

Emily Pease souligne de son côté que le chien est resté affectueux malgré tout ce qu'il a enduré. Après avoir survécu à 9 balles, Sully continue de donner de l'affection et, cette fois, il la reçoit en retour.