  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Un couple offre enfin un foyer à Timothy, ce chien qui a attendu 401 jours au refuge

Un couple offre enfin un foyer à Timothy, ce chien qui a attendu 401 jours au refuge


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Recueilli une première fois en septembre 2025, Timothy, un chien croisé, a attendu une famille pendant 401 jours dans un refuge du Tennessee, aux États-Unis, selon le décompte de l'association qui l'hébergeait. Un couple l'a adopté récemment, rapportait People.com, sans que la date exacte soit précisée.

Illustration : "Un couple offre enfin un foyer à Timothy, ce chien qui a attendu 401 jours au refuge"
© Wags & Walks Nashville

Le jeune croisé était pris en charge par Wags & Walks Nashville, une association basée dans le Tennessee, depuis ce sauvetage de septembre 2025. Il y a passé plus d'un an à attendre une famille à lui, résume la structure d'accueil.

Les demandes d'adoption sont restées rares durant cette période, mais l'association le décrit en ces termes : « Malgré le peu d'intérêt pour son adoption, ce chiot doux, rigolo et affectueux n'a jamais cessé d'apporter de la joie à tous ceux qui l'entouraient », écrit Wags & Walks Nashville.

Timothy assis sur l'herbe
© Wags & Walks Nashville

« Les plus beaux yeux que vous ayez jamais vus »

En janvier, alors que Timothy cherchait encore un foyer, l'association lui avait consacré une publication sur Instagram, photo à l'appui. « Voici Timothy, un adorable croisé d'1 an et 45 livres [20 kilogrammes], avec les plus beaux yeux que vous ayez jamais vus ! », lançait le message en question.

La suite du texte décrivait sa manière de vivre au quotidien, entre courses effrénées et longues pauses collées à un humain. « Il aime courir partout, faire une bonne promenade ou se blottir contre vous (ou sur vos genoux) pendant des heures de câlins », détaillait  Wags & Walks Nashville.

L'association le décrivait aussi comme un grand amateur de jeux, surtout quand des bâtons étaient de la partie, et comme un partenaire idéal pour courir, se promener ou partager des câlins.

Une famille enfin trouvée pour Timothy

Récemment, un couple a finalement décidé d'accueillir le chien croisé chez lui, mettant ainsi fin à son séjour en refuge.

Timothy aux côtés de ses adoptants
© Wags & Walks Nashville

Wags & Walks Nashville a tenu à marquer l'événement : une fête a été organisée au Wags & Walks Adoption Center, son centre d'adoption installé à Hermitage, pour accompagner le départ de Timothy avec sa nouvelle famille. L'équipe du refuge était au complet pour célébrer cet évènement, au cours duquel le quadrupède a eu droit à un gâteau spécial chien.

La petite fête organisée en l'honneur de Timothy
© Wags & Walks Nashville
Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Appelé pour sa promenade, ce Golden Retriever refuse de partir sans sa peluche (vidéo) Emotion

Appelé pour sa promenade, ce Golden Retriever refuse de partir sans sa peluche (vidéo)

Brody, un chiot Golden Retriever, fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une vidéo tournée à l'heure de sa sortie...

12/11/26 | Par J. Voisart