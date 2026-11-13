Un couple offre enfin un foyer à Timothy, ce chien qui a attendu 401 jours au refuge

Recueilli une première fois en septembre 2025, Timothy, un chien croisé, a attendu une famille pendant 401 jours dans un refuge du Tennessee, aux États-Unis, selon le décompte de l'association qui l'hébergeait. Un couple l'a adopté récemment, rapportait People.com , sans que la date exacte soit précisée.

Le jeune croisé était pris en charge par Wags & Walks Nashville, une association basée dans le Tennessee, depuis ce sauvetage de septembre 2025. Il y a passé plus d'un an à attendre une famille à lui, résume la structure d'accueil.

Les demandes d'adoption sont restées rares durant cette période, mais l'association le décrit en ces termes : « Malgré le peu d'intérêt pour son adoption, ce chiot doux, rigolo et affectueux n'a jamais cessé d'apporter de la joie à tous ceux qui l'entouraient », écrit Wags & Walks Nashville.

© Wags & Walks Nashville

« Les plus beaux yeux que vous ayez jamais vus »

En janvier, alors que Timothy cherchait encore un foyer, l'association lui avait consacré une publication sur Instagram, photo à l'appui. « Voici Timothy, un adorable croisé d'1 an et 45 livres [20 kilogrammes], avec les plus beaux yeux que vous ayez jamais vus ! », lançait le message en question.

La suite du texte décrivait sa manière de vivre au quotidien, entre courses effrénées et longues pauses collées à un humain. « Il aime courir partout, faire une bonne promenade ou se blottir contre vous (ou sur vos genoux) pendant des heures de câlins », détaillait Wags & Walks Nashville.

L'association le décrivait aussi comme un grand amateur de jeux, surtout quand des bâtons étaient de la partie, et comme un partenaire idéal pour courir, se promener ou partager des câlins.

Une famille enfin trouvée pour Timothy

Récemment, un couple a finalement décidé d'accueillir le chien croisé chez lui, mettant ainsi fin à son séjour en refuge.

© Wags & Walks Nashville

Wags & Walks Nashville a tenu à marquer l'événement : une fête a été organisée au Wags & Walks Adoption Center, son centre d'adoption installé à Hermitage, pour accompagner le départ de Timothy avec sa nouvelle famille. L'équipe du refuge était au complet pour célébrer cet évènement, au cours duquel le quadrupède a eu droit à un gâteau spécial chien.