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Un refuge fait retirer près de 3,5 kg de poils emmêlés à un chien errant de 8,6 kg


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Il aura fallu une intervention des sauveteurs et une tonte particulièrement impressionnante pour révéler le véritable animal qui se cachait sous cette épaisse couche de poils feutrés. Secouru après plusieurs jours d'errance à Melbourne, en Ontario au Canada, Mattie a été débarrassé de plus de 7,5 livres de fourrure emmêlée, soit près de 3,5 kilogrammes, alors qu'il ne pesait que 19 livres (8,6 kilogrammes) au total. Une transformation spectaculaire qui a permis de découvrir un petit chien dont l'apparence avait été complètement dissimulée par sa fourrure, mais dont le passé reste encore un mystère..

Illustration : "Un refuge fait retirer près de 3,5 kg de poils emmêlés à un chien errant de 8,6 kg"
© Southwest Middlesex Animal Shelter

Un petit chien errant au pelage très emmêlé a été capturé en toute sécurité le jeudi 29 octobre 2026 à Melbourne par le Southwest Middlesex Animal Shelter, au terme de recherches lancées 2 jours plus tôt après un signalement d'habitants, rapportait London Free Press.

L'animal, baptisé depuis Mattie, avait été aperçu en liberté dans un secteur rural avant d'être recueilli par le refuge. Son pelage très emmêlé a frappé ses sauveteurs dès leur première rencontre.

Une équipe perplexe face à l'état de l'animal

Tout avait commencé 2 jours avant la capture, au beau milieu de la nuit, quand des riverains avaient découvert le petit chien sur leur propriété. Les recherches avaient alors été lancées dans ce secteur de campagne.

Elles ont abouti ce jeudi-là, lorsque les responsables du refuge sont parvenus à attraper l'animal près de Switzer Road. Le petit canidé errant a alors été confié aux soins de la structure d'accueil ontarienne.

Sur place, son aspect a d'abord laissé l'équipe perplexe. Jodi Bedore, propriétaire du refuge, a raconté que sa fourrure si emmêlée empêchait, dans un premier temps, de savoir si l'on venait de secourir un chien ou un chat.

Southwest Middlesex Animal Shelter
© London Free Press

Délesté de plus de 3,5 kilogrammes de poils sales et emmêlés

Le rescapé a ensuite été conduit dans une clinique vétérinaire pour être débarrassé de cette impressionnante masse de poils emmêlés. Sur un animal de 8,6 kg, la tonte a permis d'enlever plus de 3,5 kg de poils feutrés. Une photo fournie le montre pendant cette séance.

Son origine reste inconnue, tout comme la suite qui lui sera réservée, mais il est désormais entre de bonnes mains.

Le refuge a partagé le 31 octobre une photo du chien métamorphosé après cette séance de toilettage intensif. La voici : 

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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