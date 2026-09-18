Pourquoi votre chien se cache-t-il sous un meuble bien avant l'orage ?

Votre chien file se réfugier sous le canapé alors que le ciel est encore parfaitement bleu ? Pas besoin d’être météorologue pour flairer l’orage qui approche… Mais comment nos compagnons à 4 pattes peuvent-ils sentir venir la pluie et le tonnerre avant nous ? On vous explique tout dans cet article !

Pourquoi certains chiens réagissent-ils à l’orage avant même que nous en percevions les premiers signes ? Tout simplement parce que leurs sens sont bien plus développés que les nôtres. Leur grande sensibilité sensorielle leur permet en effet de repérer certains changements subtils dans leur environnement, parfois bien avant que nous les remarquions.

Un sixième sens ? Ce que votre chien perçoit avant vous

Le chien possède des sens particulièrement développés qui lui permettent de percevoir certains signes annonciateurs d’un orage bien avant nous. Lorsque la pression barométrique baisse à l’approche de la pluie, certains toutous peuvent détecter cette variation et devenir plus anxieux ou agités.

L’atmosphère qui précède un orage peut également favoriser l’accumulation d’électricité statique cutanée sur leur pelage, provoquant parfois des sensations désagréables, comme des picotements.

Leur audition infrasonique, particulièrement fine, leur permet par ailleurs de percevoir des sons et des grondements lointains que nous n’entendons pas encore.

Tous ces signaux peuvent donc expliquer pourquoi votre chien semble savoir qu’un orage approche alors que vous n’avez encore rien remarqué.

Se cacher : une réaction à l’inconfort, pas une prédiction

Lorsque les premiers signes de l’orage se font sentir, certains chiens cherchent instinctivement à se réfugier sous un meuble, dans leur niche ou dans un autre endroit clos. Ce comportement ne signifie pas qu’ils possèdent un mystérieux « sixième sens » capable de prédire l’orage : ils réagissent plutôt aux changements de leur environnement qu’ils perçoivent avant nous. Baisse de la pression barométrique, grondements lointains, vibrations ou électricité statique peuvent ainsi provoquer de l’inconfort, du stress ou de l’anxiété. Chez certains toutous, cette réaction peut même aller jusqu’à une véritable phobie des orages.

Se glisser sous un lit, une table ou dans un espace réduit leur offre alors un sentiment de sécurité et leur permet de s’isoler des stimulations qui les inquiètent. Il s’agit donc davantage d’une réaction à l’inconfort et au besoin de se rassurer que d’une véritable capacité à prédire l’orage.

L’info Woopets - Comment réagir si votre chien se cache sous un meuble avant un orage ?

Si votre chien file se réfugier sous un meuble dès qu’un orage se prépare, inutile de le déloger ou de le forcer à affronter ce qui l’inquiète. Ce comportement lui permet souvent de se sentir en sécurité. Quelques gestes simples peuvent toutefois l’aider à traverser ce moment plus sereinement :