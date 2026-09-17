Cette ancienne militaire découvre que la chienne d’assistance qu’elle a formée lui est destinée

Debby Mielke pensait simplement avoir accompagné Olive dans son parcours de chien d’assistance avant de la confier à un autre bénéficiaire. Mais contre toute attente, la Labrador noire allait finalement rester auprès d'elle, une surprise bouleversante organisée en son honneur et qui a profondément ému l’ancienne Marine américaine.

Debby Mielke a eu droit à une merveilleuse surprise ; elle qui avait l'habitude de former des chiens d'assistance d'autres vétérans a récemment appris que sa dernière élève canine, femelle Labrador Retriever noire appelée Olive, lui était destinée, rapportait WSAW .



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Habitant Merrill dans l'Etat du Wisconsin (Etats-Unis), Debby Mielke a, elle aussi, été militaire. Elle a servi dans le Corps des Marines pendant 10 ans. Elle a élevé et éduqué 7 chiens d'assistance qui ont rejoint des vétérans atteints de stress post-traumatique.



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Elle s'est consacrée à l'apprentissage d'Olive pendant plus d'un an et s'attendait à le remettre à quelqu'un d'autre. Elle ignorait que le destinataire n'était autre qu'elle-même.

« Si elle sent que je commence à être un peu anxieuse dans un lieu public ou quelque chose comme ça, elle vient vers moi, dit-elle au sujet de la chienne. Elle est simplement toujours là pour moi si j’ai besoin de serrer quelque chose dans mes bras. »

« C’était une surprise vraiment géniale pour moi »

Debby Mielke a été conviée, avec Olive, à prendre part à un évènement organisé par la Johnathon Daniel Luoma Foundation. « Comme je suis du coin, c’était juste un petit trajet en voiture, et c’était une surprise vraiment géniale pour moi », raconte-t-elle. Ladite fondation avait été créée à Wasau, toujours dans le Wisconsin, par Dan et Leslie Luoma, après le suicide de leur fils en 2016 qui avait passé 6 ans dans l'US Navy, la marine de guerre américaine.

Debby Mielke ne s'attendait donc pas, en arrivant sur les lieux, à ce qu'on lui annonce qu'Olive allait rester à ses côtés. Un moment d'émotion intense pour l'ancienne Marine.



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Cette belle histoire rappelle que les chiens d’assistance peuvent changer profondément la vie de ceux qui les accompagnent. Après avoir passé tant de temps à préparer Olive pour aider un autre vétéran, Debby Mielke a finalement découvert qu’elle était, elle aussi, la personne dont la chienne avait besoin.