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Cette chienne sauvée le museau attaché avec du ruban adhésif devrait se remettre complètement de ses blessures


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Après avoir subi un abandon particulièrement cruel, la chienne Berger Allemand sauvée à Brewster (New York) devrait se remettre complètement de ses blessures grâce aux soins dont elle bénéficie. Mieux encore, plus d'une famille s'est déjà manifestée pour l’accueillir, alors qu’elle pourrait bientôt être proposée à l’adoption.

Illustration : "Cette chienne sauvée le museau attaché avec du ruban adhésif devrait se remettre complètement de ses blessures"
© Putnam County SPCA

L'espoir renaît pour la chienne découverte et secourue par le personnel d'un magasin devant lequel elle avait été abandonnée. Nous vous en parlions dans un précédent article. La SPCA du comté de Putnam, dans l'Etat de New York (Etats-Unis), a donné des nouvelles encourageantes à son sujet le surlendemain de son sauvetage, rapportait News 12 Long Island.

Le mardi 15 septembre, une femelle Berger Allemand avait été abandonnée près de Starr Ridge Road à Brewster. Les employés d'un commerce lui étaient venus en aide, constatant qu'on lui avait attaché le museau avec du ruban adhésif.

Emmenée à la clinique vétérinaire locale, la chienne avait le museau enflé et la peau irritée sous le ruban adhésif qui était extrêmement serré. Tout comme l'était d'ailleurs le collier qu'elle semblait avoir longtemps porté avant d'en être débarrassée préalablement à son abandon. L'état inquiétant de sa peau autour du cou en attestait.

Illustration de l'article : Cette chienne sauvée le museau attaché avec du ruban adhésif devrait se remettre complètement de ses blessures
Putnam County SPCA

Une intervention chirurgicale prévue

Le jeudi 17 septembre, la Putnam County SPCA s'est montrée rassurante quant à l'évolution de la santé de l'animal. Elle a annoncé que la rescapée allait être opérée pour des problèmes dentaires, mais aussi que des candidats à l'adoption se manifestaient déjà.

« Elle devra subir des soins dentaires ; il faut attendre que le gonflement diminue, puis elle devra subir une intervention chirurgicale », a ainsi déclaré Ken Ross, le chef de la SPCA du comté de Putnam, qui est une association indépendante tout en disposant de pouvoirs officiels d'application de la loi dans le domaine de la protection animale.

Illustration de l'article : Cette chienne sauvée le museau attaché avec du ruban adhésif devrait se remettre complètement de ses blessures
News 12 Long Island

Ken Ross qui dit d'ailleurs d'elle qu'elle est « l’un des chiens les plus amicaux que vous puissiez rencontrer ».

Des demandes d’adoption arrivent déjà

Les vétérinaires s'attendent à ce qu'elle se remette totalement de ses lésions une fois les soins terminés.

La SPCA de Putnam poursuit son enquête dans le but d'identifier l'auteur de cet abandon et faire en sorte qu'il en réponde devant la justice. Elle appelle toute personne détenant des informations susceptibles de faire avancer les investigations à les lui transmettre.

La chienne pourrait bientôt être proposée à l'adoption. En fait, plusieurs personnes ont déjà contacté la Putnam County SPCA pour faire part de leur intérêt.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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