Des chiens sont proposés contre des cartes Pokémon lors de salons, selon plusieurs collectionneurs

Des collectionneurs de cartes Pokémon sont confrontés à une pratique aussi surprenante que préoccupante : des éleveurs proposent désormais des chiens en échange de cartes rares. Un phénomène illustré par plusieurs témoignages, dont celui d’un homme qui réclamait jusqu’à 10 000 dollars pour un Bouledogue Français lors d’un salon.

Une jeune femme partageant sa passion pour l'univers Pokémon sur les réseaux sociaux a récemment dénoncé un phénomène qui semble prendre de l'ampleur : des personnes - des éleveurs pour la plupart - qui proposent d'échanger des chiens contre des cartes à collectionner.

Se faisant appeler « pickleqw33n » sur Instagram et originaire du sud de la Floride (Etats-Unis), elle a été témoin d'une telle proposition et a partagé la vidéo le 10 septembre 2026, rapportait Dexerto .

« Vous échangez simplement du carton contre un animal vivant et qui respire »

Ce jour-là, elle prenait part à un salon réunissant les fans de Pokémon, en particulier les collectionneurs de cartes. Elle même en est une.

pickleqw33n parlait justement de cette inquiétante tendance à son amie. « Des gens essaient d'échanger des chiens contre des cartes Pokémon », lui a-t-elle dit. Ce à quoi son interlocutrice, incrédule, lui a répondu : « Tu délires ».

Peu après, un homme accompagné d'un jeune Bouledogue Français s'est approché de son stand. Elle lui a gentiment tendu une carte Snubbull (Granbull dans la version française de Pokémon), une créature de la saga aux airs de Bulldog, puis l'individu a indiqué que l'animal était à vendre. « Je les échangerai contre une carte », a-t-il poursuivi, suscitant un rire gêné chez la collectionneuse. Elle a ensuite regardé son amie, comme pour lui dire : « Tu vois ? ». Il a expliqué qu'il réclamait 4 000 dollars (près de 3 500 euros) pour le canidé.

« Je trouve ça contraire à l’éthique, s'est indignée pickleqw33n. Vendre un chien comme ça… Comment pouvez-vous savoir que la personne à qui vous le donnez va lui offrir un bon foyer ? Vous échangez simplement du carton contre un animal vivant et qui respire. C’est complètement fou. »

Les cartes Pokémon avaient connu un succès phénoménal vers la fin des années 1990. La mode avait vu le jour après le lancement du jeu en 1996 au Japon, avant de tomber en désuétude, puis de faire l'objet d'un impressionnant regain d'intérêt en 2020-2021. Certaines de ces cartes s'échangent contre des sommes inimaginables lors de ventes aux enchères.

Une pratique de plus en plus courante

Proposer des chiens comme « monnaie d'échange » est une pratique de plus en plus courante selon certains collectionneurs, et la scène filmée par pickleqw33n en apporte la confirmation. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à y avoir assisté.

Le 1er septembre, un autre passionné avait posté une vidéo sur YouTube décrivant un moment similaire. Bryan Kuznitz alias « BoostersandBangers », s'était vu proposer un chiot Bouledogue Français, lui aussi. L'éleveur lui avait expliqué sans la moindre vergogne qu'il amenait des chiens à chaque évènement.



B&B Collectibles / YouTube

Il demandait 10 000 dollars (8 600 euros) pour le quadrupède, après avoir déjà affiché un prix de 12 000 dollars (10 400 euros) lors de salons précédents. Voici la vidéo :