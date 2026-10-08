Un chien errant sort seul d’un fleuve en crue, puis court sur une autoroute

Après avoir échappé à la noyade puis au trafic routier, Morocho est finalement hors de danger. Le chien errant, devenu malgré lui le héros d’une course-poursuite spectaculaire, a été pris en charge par les services vétérinaires de Santiago, où son état de santé est jugé bon malgré quelques lésions sans gravité.

Le sort d'un chien errant bien connu de l'un des quartiers de Santiago, capitale du Chili, a tenu en haleine les membres de la communauté locale et de nombreux internautes après sa chute dans un cours d'eau en crue, puis sa dangereuse escapade sur une autoroute. Le quadrupède a finalement été sauvé, rapportait Good Morning America le mercredi 7 octobre.

Les faits s'étaient produits la veille. Ce jour-là, de fortes pluies avaient fait monter brutalement le niveau du fleuve Mapocho.

Le canidé en question, qui répond au nom de Morocho, s'était d'abord retrouvé pris au piège sur une structure en béton bordant le fleuve, à proximité du pont Manuel Rodríguez dans le secteur du Mercado Tirso de Molina.



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Inquiets, les passants avaient prévenu les secours, ce qui avait donné lieu à la mobilisation des pompiers, de la police et des services municipaux.

En voyant les intervenants approcher, Morocho a pris peur et est tombé dans l'eau, se laissant emporter par le courant extrêmement puissant. Tout le monde craignait le pire pour le chien.

Morocho le débrouillard ne manquait toutefois pas de ressources. Il a fini par sortir lui-même de l'eau et rejoindre la berge.



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« Le voilà ! »

Dans un reportage de Reuters partagé notamment sur Facebook (vidéo ci-dessous), un habitant était interrogé au sujet du chien. « Il vit ici, sous le pont, où ma sœur travaille », indiquait ce dernier avant d'apercevoir Morocho. « Le voilà ! » s'est-il alors écrié avant d'aller dans sa direction. A ce moment-là, le rescapé qui venait de sortir du fleuve s'est mis à courir sur l'autoroute, manquant de se faire renverser par les voitures. Il a finalement été rattrapé par les forces de l'ordre et des passants.

Morocho était épuisé, transi de froid et trempé, mais enfin hors de danger. Il a été transporté à la clinique vétérinaire municipale de Santiago. Son état de santé est jugé bon, malgré quelques blessures mineures.



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