Un cheval de 23 ans coincé sur le dos dans un canal est sauvé par les pompiers après une chute de 4 mètres

Après avoir chuté de 4 mètres dans un canal à Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales) à la fin du mois de juin, un cheval de 23 ans s’est retrouvé coincé sur le dos avec les 4 fers en l’air. Incapable de se relever seul, l’équidé a heureusement été secouru par les pompiers et restitué à son propriétaire.

Certains animaux se retrouvent dans des situations extrêmement fâcheuses et déclenchent des opérations de sauvetage incroyables. Comme l’explique un article publié dans les colonnes de Ouest-France, un cheval de 23 ans s’est retrouvé coincé sur le dos, les 4 jambes en l’air, dans un cours d’eau très étroit à Villefranche-de-Conflent.

L’animal, incapable de se dégager seul, avait subi une chute de 4 mètres avant de se retrouver dans cette situation complexe. Mais comme nous l’apprennent nos confrères, l’équidé a pu compter sur la mobilisation d’une quinzaine de sapeurs-pompiers et de son vétérinaire.

« Chaque intervention compte, quelle que soit la victime à secourir »

« Après une opération délicate nécessitant coordination, technicité et patience, le cheval a pu retrouver la terre ferme sain et sauf, écrit le SDIS 66 sur Facebook, les sapeurs-pompiers sont mobilisés chaque jour pour le secours aux personnes, la protection des biens et de l'environnement, mais également pour venir en aide aux animaux lorsqu'ils se retrouvent en difficulté. Chaque intervention compte, quelle que soit la victime à secourir. »

Sorti d’affaire, l’animal non blessé à la suite de cette mésaventure est désormais en sécurité pour le plus grand soulagement de sa famille. Depuis sa mise en ligne le 23 juin 2026, la publication du SDIS 66 a reçu plus de 8 300 mentions « j’aime » et suscité de nombreuses réactions.

© Sapeurs-Pompiers – SDIS 66

« Quand on voit ces photos, on pourrait croire à un 1er avril. Le cheval qui chute de 4 mètres et se retrouve sur le dos coincé dans la roubine ! La probabilité d’enchainer 2 trucs comme ça ! Bravo pour ce sauvetage, heureuse que ce cheval aille bien », commente une utilisatrice du réseau social, impressionnée par les images partagées. « Magnifique exploit quand on voit la 1ère photo. Ça n'a pas dû être un sauvetage facile, ajoute une autre internaute, bravo et profond respect à ces hommes et femmes si courageu(ses)x. »