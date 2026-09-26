Ce chien sénior et un chaton orphelin font connaissance en 8 minutes, puis deviennent inséparables (vidéo)

Bruce le chien sénior et Trout le chaton sont devenus inséparables au fil des années. Pourtant, lorsque le jeune félin a rejoint cette famille où vivait déjà le Golden Retriever, rien ne laissait présager une amitié aussi touchante.

Bruce, un Golden Retriever sénior, avait connu des débuts difficiles dans la vie. Il avait, en effet, vu le jour dans une « usine à chiots », le genre d'élevage où la recherche de profit généré par la vente des canidés prime nettement sur leur bien-être.

Sauvé de cet enfer, il a rejoint une famille aimante à Fort Wayne, dans l'Etat de l'Indiana (Etats-Unis), où il vit heureux depuis des années. On peut s'en rendre compte en découvrant les nombreuses vidéos partagées sur le compte Tiktok « @seniorboybruce » que lui consacrent ses humains et qui réunit 29 000 followers.

A 10 ans, ce chien profite de ses vieux jours dans le calme, ou presque, car il vit entouré de 4 chats dont son meilleur ami. Ce dernier n'a pas toujours été du genre à tenir en place. Répondant au nom de Trout, il n'avait pas eu une jeunesse facile non plus jusqu'à son arrivée au sein de ce foyer chaleureux.



@seniorboybruce / TikTok

Le chat au pelage tigré n'était qu'un tout petit chaton orphelin à son arrivée dans la famille de Bruce. Il était alors particulièrement remuant, ce qui n'avait pas manqué de laisser le chien perplexe. Toutefois, le minet s'est considérablement assagi en grandissant, et les 2 quadrupèdes sont devenus inséparables, comme des frères.



@seniorboybruce / TikTok

Tombés sous le charme l'un de l'autre en quelques minutes

C'est ce que montre une vidéo mise en ligne le 27 août 2026 sur TikTok, où elle a généré un demi-million de vues, et relayée par Parade Pets . La voici :

@seniorboybruce I decided to look back at the timestamps on the videos of Trout & Bruce’s first meeting & I was actually shocked to see the first one taken at 7:36PM & the last one at 7:44PM ? Trout was 1 of 4 foster kittens we had rescued at the time (Trout, Pike, Minnow, Salmon), but we knew early on that we were keeping Trout (little did we know we’d end up adopting one of his brother’s, Pike, as well!). All 4 kittens were in the room, but Trout was the only one who took an interest in Bruce. Pike and Salmon refused to go near Bruce & hid under the bed, Minnow popped up briefly to hiss at Bruce & then join his brothers, but Trout? One brief hiss, then 2 minutes later, his curiousity got the best of him. After 8 minutes, he had fallen in love ? #goldenretriever #seniordog #catsanddogs #catsoftiktok #dogsoftiktok ? ???????????? - kittikmr - veesun95

La séquence débute par une scène d'une grande tendresse ; Trout pétrissant la patte de Bruce alors que tous 2 étaient couchés côte à côte sur le canapé. On les voit ensuite à l'époque des présentations, quand le chaton venait tout juste d'être adopté. Il ne leur a fallu que 8 minutes pour faire connaissance et devenir le duo soudé et complice qu'ils sont aujourd'hui.

Le conseil Woopets : est-il plus facile d’intégrer un chiot ou un chaton dans un foyer où vivent déjà des animaux ?

L’arrivée d’un jeune animal peut parfois faciliter l’adaptation, notamment parce qu’un chiot ou un chaton est encore en pleine phase de socialisation et peut apprendre progressivement les codes de ses congénères. Son comportement peut aussi être perçu comme moins menaçant par l’animal déjà présent.

Cela ne signifie toutefois pas qu’un animal adulte ou sénior s’intégrera moins bien. Son tempérament, son passé, ses expériences avec d’autres animaux et la manière dont les présentations sont organisées jouent également un rôle essentiel.

Quel que soit l’âge du nouvel arrivant, il est donc préférable de respecter les besoins et les spécificités de chacun, et de surveiller les premières interactions afin que la cohabitation puisse se construire sereinement.