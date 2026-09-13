Votre chien court après sa queue ? Les causes possibles et les signes qui justifient de consulter

Voir un chien courir après sa queue peut être amusant. Si parfois il exprime une joie immense, de l’excitation ou un besoin d’attention, ce comportement peut aussi témoigner d’un problème plus profond comme de l’ennui, du stress, voire un souci de santé. Dans certains cas, une visite chez le vétérinaire est donc nécessaire pour soulager l’animal.

Chien qui cherche à attraper sa queue : plusieurs raisons possibles

Votre compagnon à 4 pattes court après sa queue ? Il existe plusieurs explications possibles selon le contexte.

L’ennui

Un chien qui manque de stimulations peut chercher lui-même de quoi s’occuper, raison pour laquelle il court après sa queue. Il s’agit d’un moyen de dépenser son trop-plein d’énergie, en particulier après une journée passée seul, lorsque les promenades sont trop rares ou les activités proposées inadaptées.

Pour dépenser correctement votre toutou, variez les activités en fonction de ses besoins et de ses capacités : balades, exercices d’éducation, jeux de flair, jouets d’intelligence, sport canin, etc.

Le besoin d’attention

Votre fidèle compagnon a peut-être compris que courir après sa queue déclenche une réaction de votre part, comme un regard, un rire ou une caresse. Dans ce cas, proposez-lui une activité plus adaptée comme une séance de jeu ou une sortie pour répondre à son besoin d’interaction sans renforcer cette habitude.

L’excitation

S’il est très excité, votre toutou peut se mettre à tourner sur lui-même. L’arrivée d’un proche, la perspective d’une balade ou un jeu peuvent déclencher cette réaction amusante. Chez un chiot, cette attitude peut aussi faire partie de la découverte de sa propre queue : sa queue bouge, attire son regard et devient une cible amusante.

Un problème de santé

Ce comportement apparait soudainement ou devient beaucoup plus fréquent ? Une douleur située au niveau de la queue, du dos ou de l’arrière-train ; une irritation cutanée, une blessure ou un problème des glandes anales peuvent l’expliquer.

Nous vous invitons à observer son état général et à en discuter avec votre vétérinaire.

Le stress

Un changement d’environnement, l’arrivée d’un nouveau membre de la famille ou un nouvel emploi du temps peuvent stresser certains représentants de la gent canine. Courir après la queue devient une façon de décharger leur tension. Souvent, ce comportement est associé à des tremblements, une agitation inhabituelle, des aboiements, des gémissements ou encore une salivation excessive.

Découvrez la source de son stress pour remédier à la situation et aider votre animal de compagnie à se sentir plus serein. Si besoin, parlez-en à votre vétérinaire ou un éducateur canin.

Une infestation de puces

Des démangeaisons intenses provoquées par des puces peuvent pousser votre toutou à tourner sur lui-même. Inspectez son pelage, en particulier autour de la base de son appendice caudal, et donnez-lui un traitement antiparasitaire recommandé par votre vétérinaire pour le soulager.

Un trouble obsessionnel compulsif

Un chien qui recommence sans cesse, semble incapable de s’arrêter ou se blesse en poursuivant sa queue peut être concerné par un comportement compulsif lié à un stress important, un manque de stimulation ou encore un trouble comportemental.

Cherchez la cause et prenez contact avec un professionnel pour aider votre toutou et l’empêcher qu’il ne se fasse mal.

Le conseil de Woopets : faut-il consulter votre vétérinaire si votre chien court après sa queue ?

Si votre boule de poils adorée tourne occasionnellement sur elle-même pour attraper sa queue, il n’y a pas de raison de vous alarmer. Mais des répétitions excessives de ce comportement ou une apparition soudaine méritent une consultation vétérinaire, en particulier s’il s’accompagne d’autres signes anormaux comme des mordillements, des démangeaisons intenses, des lésions cutanées, des aboiements à répétition ou des gémissements.