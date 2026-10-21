Attendue pour une simple stérilisation, cette chienne donne finalement naissance à 15 chiots sous les yeux d'une équipe dépassée

A Marietta dans l' État de Géorgie (États-Unis), l'équipe de VEG ER for Pets, une clinique vétérinaire d'urgence, s'est retrouvée débordée par une mise bas bien plus importante que prévu et a notamment appelé la caserne des pompiers. Les soldats du feu des Cobb County Fire & Emergency Services (CCFES) ont annoncé le jeudi 8 octobre sur les réseaux sociaux avoir aidé à mettre au monde 15 chiots de sauvetage, rapportait People.com .

15 chiots au lieu de 5 ou 6

À l'origine, l'équipe de la clinique suivait une chienne recueillie qu'elle s'apprêtait à faire stériliser, lorsqu'elle s'est aperçue que l'animal attendait des petits. « Nous avions une chienne de sauvetage que nous allions faire stériliser, et nous avons alors réalisé qu'elle était gestante », a résumé une vétérinaire de l'établissement dans une vidéo Instagram relayée par les pompiers.

Les soignants tablaient alors sur 5 ou 6 chiots. Mais une fois la future mère descendue aux urgences, l'équipe a appris que cette mise bas concernerait en réalité 15 petits.

La Dre Lauren Savoy, vétérinaire chez VEG ER for Pets, se souvient d'un enthousiasme général dans un premier temps. Puis l'équipe a regardé autour d'elle et s'est rendu compte qu'elle ne comptait que 5 personnes sur place.

Elle a donc multiplié les appels, dont un à la caserne du service d'incendie et de secours, afin de demander aux pompiers s'ils pouvaient se libérer un moment pour venir prêter main-forte et aider à faire naître les chiots.

Des gestes appris une semaine plus tôt

Les pompiers n'arrivaient pas démunis : la semaine précédente, ils avaient suivi, auprès des vétérinaires de cette même clinique, une formation de réanimation cardio-respiratoire destinée aux animaux de compagnie. Ils savaient donc, dans les grandes lignes, ce qu'il convenait de faire.

À mesure que les chiots venaient au monde, ils ont retiré les sacs amniotiques, dégagé les voies respiratoires des nouveau-nés, administré les médicaments nécessaires et réchauffé les petits. Le service d'incendie et de secours l'a écrit sans détour sur Facebook :

« Sans leur aide, beaucoup de chiots n'y seraient pas arrivés. »

Sur une photo créditée Cobb County Fire & Emergency Services, 3 pompiers posent devant leur camion, plusieurs chiots dans les bras. Un autre cliché montre un petit canidé assis sur le marchepied d'un camion de pompiers, sur lequel figure un drapeau américain.

Quelques semaines plus tard, les pompiers ont retrouvé les chiots qu'ils avaient aidés à naître et ont pu constater le résultat de leur travail. L'un d'eux, un conducteur-opérateur du nom de Newman, a même adopté l'un des petits pour sa fille, d'après l'équipe de la caserne.