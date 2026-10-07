Près de 60 chiens et chats ont été pris en charge après une intervention des gendarmes dans une propriété de l’Oise. Affamés, privés de soins et vivant dans l'insalubrité, les animaux ont été répartis dans plusieurs refuges partenaires tandis qu’une plainte a été déposée et que les personnes mises en cause ont été placées en garde à vue.

59 animaux ont été évacués d'une propriété de l'Oise après leur découverte par les forces de l'ordre alors qu'ils vivaient dans des conditions misérables; rapportait Action Protection Animale sur son site .

L'association avait été appelée par les gendarmes de la brigade du Coudray-Saint-Germer, qui intervenaient dans l'habitation en question pour un tout autre motif. Sur place, les militaires ont constaté la présence de dizaines de chiens et de chats mal en point et évoluant dans un environnement insalubre.



Action Protection Animale

« Difficile pour le moment de savoir s’il s’agit d’un élevage clandestin ou de reproduction anarchique mais une chose est certaine, ces animaux ont manqué d’absolument tout », indiquait Action Protection Animale.



Action Protection Animale

A l'extérieur, 28 chiens vivaient entourés de détritus et de carcasses de véhicules. Il s'agissait, pour la plupart, de croisés bergers et chiens-loups. Plusieurs d'entre eux étaient enfermés dans des cages.



Action Protection Animale

Dehors, les intervenants ont recensé 31 chats négligés à l'extrême, dont des chatons qui étaient dans un état de santé préoccupant.



Action Protection Animale

« Ici régnaient la loi du plus fort, l’indifférence, la crasse, la peur et la faim »

Tous ces animaux étaient privés de nourriture, d'eau et de soins. « Ici régnaient la loi du plus fort, l’indifférence, la crasse, la peur et la faim », d'après Action Protection Animale, dont les équipes ont agi dans l'urgence pour leur porter secours. Fort heureusement, les refuges partenaires d’Aix-les-Bains (Savoie), Pontarlier (Doubs), et Buigny-Saint-Maclou (Somme) ont activement participé à ce sauvetage.



Action Protection Animale

Action Protection Animale a annoncé avoir déposé plainte. Par ailleurs, « les mis en cause ont été placés en garde à vue ».

L'info Woopets : quelles séquelles ces conditions de vie peuvent-elles laisser chez un animal ?

La privation prolongée de nourriture, d’eau et de soins peut entraîner chez le chien comme chez le chat une perte de poids importante, des carences, une déshydratation, des troubles digestifs ou encore une fragilisation du système immunitaire, avec un risque accru de maladies et d’infections.

Le volet psychologique ne doit pas être négligé. La promiscuité, l’insalubrité, la faim et l’absence d’interactions adaptées peuvent provoquer un stress chronique, de la peur, de l’hypervigilance ou des difficultés à faire confiance à l’humain. Certains animaux peuvent aussi développer des comportements de retrait ou, au contraire, des réactions défensives.

Même après leur sauvetage, ces chiens et ces chats peuvent donc avoir besoin de temps, d’un environnement stable et d’un suivi vétérinaire et comportemental pour retrouver progressivement un sentiment de sécurité.