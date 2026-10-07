Seuls 3 chiens ont survécu à l’incendie qui a ravagé leur maison en Floride, et l'un d'eux, Rudy, se bat aujourd’hui pour retrouver une vie normale. Gravement brûlé et touché par les fumées, il montre toutefois des signes encourageants après avoir reçu des soins intensifs.

La folie d'un homme a coûté la vie à 15 chiens et valu d'horribles souffrances pour les 3 seuls survivants. L'un d'eux, appelé Rudy par ses bienfaiteurs, se bat pour se rétablir après avoir souffert de lésions assez graves, rapporte WESH Channel 2 .

Le lundi 28 septembre 2026, un habitant de Geneva, en Floride (Etats-Unis), avait commis un acte d'une rare cruauté en mettant le feu à sa maison où il gardait ses nombreux chiens.



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A l'arrivée des secours, 15 d'entre eux étaient décédés. Parmi le trio ayant survécu, Rudy et une femelle avaient été pris en charge par le refuge du comté de Seminole, tandis qu'un autre mâle était porté disparu.



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« Cela aurait pu être bien pire pour lui »

Si la chienne est restée dans la structure d'accueil, Rudy, lui, a été transféré à la clinique vétérinaire de Casselberry (Veterinary Emergency Clinic of Central Florida) où il reçoit des soins 24h sur 24.

« Il présente des brûlures au niveau de la région inguinale, entre l’arrière-train et les pattes arrière, ainsi que principalement sur le visage. Une partie de ses poils a également été brûlée », explique la Dre Alexandria Foster, la vétérinaire qui le soigne. En outre, le quadrupède a inhalé une certaine quantité de fumée et pourrait souffrir de lésions pulmonaires et oculaires.



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Toutefois, « cela aurait honnêtement pu être bien pire pour lui », assure la Dre Foster au sujet de Rudy, qui a été appelé ainsi car son nez rouge fait penser à Rudolphe le renne.

Son état semble s'améliorer, même s'il est encore trop tôt pour se prononcer sur les séquelles à long terme. « Il bougeait ce matin, alors que la nuit dernière, il ne bougeait vraiment pas beaucoup. Donc il va plutôt bien. Maintenant, il a besoin de temps pour se remettre de tout ce qu’il a subi », indique la vétérinaire.

« Un chien vraiment adorable »

Elle espère le voir se rétablir suffisamment pour être proposé à l'adoption. « C’est un chien vraiment adorable, donc je ne pense pas qu’il aura de mal à trouver un foyer », confie-t-elle.



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L'ancien propriétaire de Rudy accusé d'avoir incendié la maison et ainsi provoqué la mort des 15 chiens s'appelle Terrance Banks et est âgé de 40 ans. Il a été arrêté et est actuellement détenu dans la prison du comté de Seminole. Il sera poursuivi pour cruauté aggravée envers les animaux et incendie criminel.

Le conseil Woopets : comment réagir en cas d'inhalation de fumée par son chien ?

Même s’il paraît avoir récupéré après un incendie, un chien exposé aux fumées doit être examiné par un vétérinaire. Certaines atteintes des voies respiratoires peuvent, en effet, apparaître ou s’aggraver dans les heures qui suivent. Voici les bons réflexes à avoir dans ce cas :