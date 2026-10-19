« Il est fait pour ça », ce Golden Retriever est devenu indispensable dans cet Ehpad de l’Orne

Depuis novembre 2023, l'équipe de la maison de retraite d'Écouché-les-Vallées (61) compte un collègue à 4 pattes : Sparrow, un Golden Retriever âgé de 5 ans, qui intervient chaque jour auprès des 76 résidents. Ce chien d'accompagnement social a son emploi du temps, ses missions et un effet que le personnel observe de près sur les seniors. Et à en croire ses collègues humains, il s'ennuie dès qu'il n'est plus en service…

On dit souvent qu'un animal change l'ambiance d'une maison. À l'Ehpad d'Écouché-les-Vallées, dans l'Orne, c'est toute une équipe qui en fait l'expérience au quotidien, comme l'a relaté actu.fr. Sparrow, un Golden Retriever de 5 ans, a rejoint les rangs de l'établissement en 2023 pour succéder à Fado, un autre chien d'accompagnement social. Depuis, il partage le quotidien des 76 résidents.

Un moteur à 4 pattes pour les résidents

Depuis son arrivée, les professionnels ont remarqué un changement de comportement chez les seniors. Pour Christelle Harché, animatrice, le constat ne fait aucun doute :

« C’est un élément moteur pour les résidents. C’est plus facile de les emmener en activité lorsqu’il est là. »

Lors des animations et des ateliers, les résidents se montrent en effet plus alertes et plus attentifs lorsque le toutou est de la partie. Une présence qui facilite visiblement le travail de l'équipe au moment de proposer une activité !





Les missions de Sparrow ne s'arrêtent pas aux ateliers. Le chien d'accompagnement social assiste aussi Annabelle Méliand, la psychologue de l'établissement : il est présent au moment de l'accueil et participe aux entretiens difficiles.

Même chose du côté des soins, puisque certains, désagréables ou pénibles, se passent beaucoup mieux quand la boule de poils est là pour faire diversion.

© Le Journal de l'Orne

Un chien fait pour apporter du bonheur

À l'Ehpad, Sparrow n'est pas un simple visiteur : il est considéré comme un membre à part entière du personnel. Ses collègues soulignent d'ailleurs qu'il a son emploi du temps, exactement comme eux.

Quand il ne travaille pas, le Golden Retriever se repose chez Annabelle Méliand ou chez Christelle Harché. Pour autant, la tranquillité n'a pas l'air d'être son fort, à en croire le personnel, qui le décrit sans détour :

« Il s’ennuie à la maison. C’est un chien qui a été formé et habitué à travailler. Il est fait pour ça. »

© Ehpad Écouché / Facebook

Habitué à partager le quotidien des résidents de la maison de retraite, Sparrow a visiblement trouvé sa place auprès d'eux. On pourrait même dire qu'il y a trouvé bien plus qu'un travail, mais une véritable mission de pourvoyeur de bonheur.

Et contrairement à ses amis de l'Ehpad, ce Golden Retriever n'est visiblement pas près de prendre sa retraite !

© Ehpad Écouché / Facebook

L’info Woopets – Quels sont les bienfaits des animaux sur les seniors ?

Les animaux de compagnie comme Sparrow peuvent jouer un rôle précieux dans la vie des seniors. Leur présence apporte de l’affection, rompt la solitude et contribue au bien-être au quotidien. Voici leurs principaux bienfaits :