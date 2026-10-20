Chienne d'assistance : gênée par les brumisateurs du terrain, un responsable de l'université sa propre tente rose sur la touche

Lors des matchs de l'équipe féminine de football de la Texas A&M University-Victoria, au Texas, Reese, la chienne d'assistance de l'étudiante malentendante Alison Van Derostyne, se glissait sous le banc des joueuses pour éviter les brumisateurs qui rafraîchissent les sportives. Un responsable de l'université a remarqué la scène et lui a trouvé un abri à sa mesure.

Reese accompagne Alison Van Derostyne aux rencontres des Jaguars, l'équipe féminine de l'université, où les brumisateurs destinés à rafraîchir les joueuses l'amenaient souvent à se réfugier sous le banc, rapportait Texas A&M University-Victoria. James Williams, directeur principal des installations, a vu la scène et n'en est pas resté là : il s'est rendu au magasin Sam's Club local, en est ressorti avec une petite tente rose pour animaux et l'a installée sur la ligne de touche, juste à côté du banc des joueuses.

Reese suit désormais les matchs depuis son propre abri, à l'ombre, où l'université l'a photographiée couchée en boule. Aux entraînements comme en compétition, la chienne est devenue une sorte de mascotte non-officielle de l'équipe.

Kimberly Uetrecht, entraîneuse principale de l'équipe féminine, a salué le geste : « Nous sommes tellement reconnaissants envers James d'en avoir fait autant pour Ali et Reese ». Elle a ajouté : « Ali et Reese sont de merveilleuses recrues pour l'équipe, et leur présence nous fait sourire ».

Une chienne d'assistance adoptée en refuge

Étudiante de première année originaire de Corpus Christi, toujours au Texas, Alison est née avec une déficience auditive d'origine génétique, et porte des implants auditifs depuis l'âge de 3 ans. Il y a 2 ans, sa famille a adopté Reese, croisée Berger Australien et Colley à poil long, dans un refuge, avant de la former pour qu'elle se mette au service de la jeune femme. Alison avait choisi de s'appuyer sur une chienne d'assistance afin de s'adapter plus facilement à la vie en autonomie au moment d'entrer à l'université.

Au quotidien, la chienne prévient sa maîtresse lorsqu'elle ne porte pas ses implants ou lorsqu'ils cessent de fonctionner, et lui signale une personne à la porte, une alarme ou tout autre bruit auquel elle doit réagir. Pendant les cours, elle se couche simplement sous la chaise de l'étudiante. Le matin, c'est encore elle qui intervient : les alarmes vibrantes utilisées par de nombreuses personnes malentendantes n'ont aucun effet sur Alison, qui se contente d'un réveil classique dont la sonnerie signale à Reese qu'il est l'heure de la réveiller pour les cours.

« C'est là que j'ai su qu'elle se sentait heureuse et chez elle ici »

Au sein de l'équipe de football, la chienne a vite trouvé sa place, comme l'a confié Alison : « Mes coéquipières adorent avoir Reese avec nous ». Ses camarades la gâtent de friandises et jouent avec elle lorsque le groupe se retrouve dans les dortoirs. Brad Kocher, directeur des sports, y a vu l'illustration de l'esprit de famille propre au sport universitaire : « Je trouve assez incroyable que notre programme de football féminin ait accueilli non seulement Alison, mais aussi Reese, dans la famille des Jaguars. »

Ce nouveau cadre de vie a pourtant demandé une période d'adaptation à Reese aussi, qui peut par moments se montrer extrêmement timide avec les autres personnes. Sa maîtresse a expliqué : « Nous pensons que son ancien foyer n'était pas un bon environnement, et il lui faut parfois du temps pour se détendre et se sentir à l'aise avec les gens. »

Un jour, alors que toutes deux rejoignaient des coéquipières dans les dortoirs, Reese n'a pas commencé par se faire discrète ni par s'écarter du groupe : elle a joué avec tout le monde. Alison y a vu un tournant. « C'est là que j'ai su qu'elle se sentait heureuse et chez elle ici. »