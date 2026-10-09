Face à l'insistance inhabituelle de sa chienne, cet homme finit par consulter un médecin et fait une découverte vitale

Après des années difficiles, la petite Lola a reçu une seconde chance lorsqu’une famille l’a adoptée. Mais un an plus tard, c’est elle qui a peut-être sauvé son nouveau grand-père. En insistant pour attirer son attention alors qu’il était souffrant, la chienne l’a en effet incité à consulter et ce comportement pourrait lui avoir sauvé la vie.

Avant de devenir la petite chienne joyeuse et affectueuse qui fait aujourd’hui le bonheur de sa famille, Lola a connu une vie bien différente. Pendant des années, elle a vécu dans un élevage, loin du confort et des attentions d’un véritable foyer. Puis une rencontre a tout changé et lui a heureusement offert la seconde chance qu’elle méritait.

De l’élevage à une nouvelle vie

Pendant 8 longues années, Lola a vécu dans un élevage commercial, confinée dans un petit espace et avec très peu d’occasions de découvrir le monde. Par bonheur, en 2025, les équipes de National Mill Dog Rescue sont venues la sauver.

Après un passé aussi difficile, les sauveteurs craignaient qu’elle ait du mal à s’adapter à une vie de famille. Mais Lola les a rapidement surpris : « Malgré tout ce qu’elle avait vécu, Lola est devenue une petite chienne heureuse et amicale, débordante d’amour à donner », a confié un représentant de l’association à The Dodo.

© National Mill Dog Rescue / Facebook

Quelques mois plus tard, elle rencontrait la famille Mullane et le coup de cœur a été immédiat : « Dès leur première rencontre, Lola les a conquis avec ses adorables petits mouvements de fesses et son sourire radieux », raconte le représentant. « L’adopter a été une évidence pour eux. » Pour Lola, une nouvelle vie pouvait enfin commencer, entourée de l’affection qu’elle avait tant attendue.

Le jour où Lola a peut-être sauvé son grand-père

Environ un an après cette belle adoption, les sauveteurs ont reçu des nouvelles incroyables de la petite chienne qui s’est retrouvée au cœur d’un moment particulièrement important pour sa famille. Alors que son grand-père, déjà atteint d’un cancer du côlon, ne se sentait pas bien, Lola est venue s’allonger contre lui et n’a cessé de le pousser du museau, comme si elle cherchait à attirer son attention.

© National Mill Dog Rescue / Facebook

Intrigué par son comportement inhabituel, il a finalement décidé de se rendre aux urgences. Quelques heures plus tard, les médecins diagnostiquaient une insuffisance rénale.

Selon la famille, cette intervention de la petite chienne l’a peut-être incité à consulter au bon moment. « Lola lui a peut-être sauvé la vie ce jour-là », a écrit National Mill Dog Rescue sur Facebook.

© National Mill Dog Rescue / Facebook

Cette histoire a particulièrement touché les sauveteurs de la boule de poils, qui voient dans cet épisode un magnifique retour des choses : « Ils ont donné une seconde chance à Lola, et de façon extraordinaire, Lola était présente lorsque sa famille avait le plus besoin d’elle. », se réjouissent-ils. Quelle belle conclusion !

L’info Woopets - Les chiens peuvent-ils sentir que quelque chose ne va pas ?

Grâce à leur odorat très développé, les chiens peuvent percevoir des changements qui nous échappent. Leur comportement peut parfois sembler étonnamment intuitif, mais plusieurs explications sont possibles :

Des odeurs corporelles différentes, liées notamment à des changements physiologiques ;

Des variations de comportement ou d’état émotionnel chez leur humain ;

Des changements subtils dans les habitudes ou l’attitude de la personne ;

Une attention particulière, qui peut les pousser à réagir avant que nous remarquions quoi que ce soit.

Bien sûr, cela ne signifie toutefois pas qu’un chien peut diagnostiquer une maladie : en cas de problème de santé, seul un professionnel peut établir un diagnostic.