Équilibre & Instinct, l'alternative française et engagée qui mise sur une alimentation à base d’ingrédients naturels, locale et formulée sous contrôle vétérinaire pour chiens et chats

Choisir une bonne alimentation pour son chien ou son chat est essentiel pour sa santé et son bien-être. C’est en partant de ce constat qu’est née Équilibre & Instinct, une marque familiale française fondée en Normandie qui propose une nutrition de qualité, locale et formulée sous contrôle vétérinaire. Zoom sur une alternative engagée qui veut répondre aux besoins de nos compagnons à 4 pattes tout en respectant leur nature et l’environnement.

Tout commence à Vire, en Normandie, avec Christian Duquesne, un vétérinaire passionné par la santé animale, et son épouse. Leur rêve ? Créer une alimentation saine, équilibrée et vraiment adaptée aux besoins naturels des chiens et des chats. C’est ainsi qu’est née Équilibre & Instinct. Née en 2008, la marque familiale française conjugue expertise vétérinaire et engagement local. Celle-ci a en effet choisi de formuler elle-même ses propres recettes, en s’appuyant sur son expertise en nutrition animale afin de garantir une alimentation adaptée à chaque boule de poils, tout en défendant des valeurs fortes axées sur le bien-être animal et la préservation de l’environnement.

Un approvisionnement qui privilégie le circuit-court et une fabrication responsable

Pour commencer, chez Équilibre & Instinct, la qualité, la sécurité et la traçabilité des aliments sont une priorité. Pour cela, la marque choisit avec soin de s’approvisionner en circuit-court et fabrique toute son alimentation localement, en France.

Attachée à la transparence, la marque privilégie également des ingrédients frais de qualité et une cuisson à basse température pour préserver au mieux les nutriments essentiels. Dans cette même démarche, toutes ses recettes sont formulées sans colorants, ni conservateurs artificiels.

Une large gamme de produits adaptée à tous les besoins

Du côté des produits proposés, Équilibre & Instinct offre une large gamme de recettes pour chiens et chats, riches en protéines d’origine animale. Formulées sous contrôle vétérinaire pour répondre aux besoins nutritionnels de chaque animal, elles sont adaptées à leur âge (jeune, adulte, sénior), leur taille (petite, moyenne et grande taille chez les chiens), leurs besoins nutritionnels et leurs préférences. Ces aliments se déclinent notamment sous forme de croquettes, de pâtées, d’effilés, de friandises, de sauces pour agrémenter les repas et même d’une gamme certifiée bio, élaborée à partir de matières premières issues de l’agriculture biologique.

Parmi les références phares d’Équilibre & Instinct, vous trouverez par exemple les effilés pour chat aux recettes variées et originales (bœuf/haricots/tomates, poulet/courges/agrume, saumon/ananas/cranberries…) ou encore les croquettes à la volaille pour chiens adultes de moyenne à grande taille.

À noter que la marque propose aussi des produits d’hygiène et de soin tels qu’un baume réparateur pour la truffe et les coussinets, une cage d’exposition et un sac de transport.

Une marque engagée en faveur du bien-être animal et de l’environnement

Équilibre & Instinct a souhaité placer le bien-être animal au cœur de son engagement en proposant des formules respectueuses des besoins naturels des chiens et des chats, mais la marque a également fait le choix d’adopter une démarche écologique dans la fabrication de ses produits.

Soucieuse de son impact sur l’environnement, elle utilise ainsi des emballages 100 % recyclables et ses ateliers sont certifiés ISO 14001 et 50001, gages d’une production responsable. Le choix d’un approvisionnement en circuit court permet, en outre, de réduire son empreinte carbone tout en soutenant l’économie locale.

Enfin, soulignons qu’au-delà de la nutrition, Équilibre & Instinct agit concrètement pour la protection animale et la biodiversité grâce à son partenariat avec YouCare et son soutien au label « 1 % pour les animaux ».

En résumé, avec Équilibre & Instinct, vous offrez à vos animaux une alimentation de haute qualité, engagée et formulée sous contrôle vétérinaire, entièrement en France. Du côté des propriétaires, les retours sont excellents : les animaux adorent le goût et digèrent bien (même les plus sensibles). Les clients apprécient également la qualité des ingrédients, la transparence de la fabrication française, le bon rapport qualité-prix, ainsi que la simplicité pour commander en ligne et la rapidité de livraison.

Envie de tester à votre tour ? Retrouvez les produits d’Équilibre & Instinct sur le site de la marque.