Contrairement aux idées reçues, couper les moustaches d’un chien ne lui fait pas perdre l’équilibre

Couper les moustaches d’un chien lui fait-il perdre l’équilibre ? La réponse est « non ». Les vibrisses de Médor jouent bien un rôle sensoriel important, mais elles n’interviennent pas dans le maintien de son équilibre qui dépend principalement du système vestibulaire, situé dans l’oreille interne.

Aussi appelées « vibrisses », les moustaches du chien sont des poils sensoriels plus épais et rigides que les autres. Elles se trouvent autour du museau, mais aussi au-dessus des yeux et sur les joues. Leur base est entourée de myriades de terminaisons nerveuses capables de détecter les mouvements de l’air et les contacts.

Ainsi, ces petits capteurs lui fournissent des informations essentielles sur ce qui l’entoure et l’aident à évaluer la proximité d’un objet, à repérer un obstacle ou encore à mieux percevoir son environnement dans certaines situations. Les vibrisses peuvent aussi être utiles lorsqu’il explore un espace sombre et étroit. Lorsqu’elles touchent un objet par exemple, les informations transmises au cerveau lui permettent d’ajuster ses mouvements. Elles ont donc un rôle sensoriel, non moteur !

Les couper ne provoque alors pas de perte d’équilibre, mais le toutou peut être momentanément moins précis dans sa perception de l’environnement. L’équilibre est surtout assuré par le système vestibulaire, qui se trouve dans son oreille interne. Il travaille avec la vision et les informations provenant des muscles, ainsi que des articulations, pour permettre à l’animal de garder sa posture et de coordonner ses mouvements.

Faut-il couper les moustaches de son chien ?

Si vous vous posez la question, sachez qu’il n’est pas recommandé de couper les vibrisses de votre fidèle compagnon à 4 pattes. Même si leur coupe ne lui fait pas perdre l’équilibre, elle le prive temporairement d’une partie de ses informations sensorielles.

En plus de ne pas les tailler, il convient de ne surtout pas tirer sur les moustaches de votre chien ni de chercher à les arracher par quelque moyen que ce soit. Cette manipulation peut être très douloureuse pour votre animal de compagnie.

Rassurez-vous, si une vibrisse tombe naturellement de son joli museau ou est coupée de manière accidentelle, il n’y a généralement pas lieu de s’inquiéter, car elle repoussera avec le temps.