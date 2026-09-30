Après avoir connu la vie de famille, ces 2 chiens se retrouvent au refuge et espèrent écrire une nouvelle histoire

Après avoir connu la vie de famille, Marcus et Gamin ont vécu un grand bouleversement. Les frères canins, âgés de 3 ans, ont poussé les portes de la SPA de Sarrebourg, refuge indépendant situé en Moselle. Ces 2 chiens espèrent trouver rapidement le foyer d’adoption idéal où commencer une belle histoire.

Nés le 6 septembre 2023, Marcus et Gamin ont rejoint le refuge de la SPA de Sarrebourg il y a quelques semaines. « Jusqu’à présent, ils ont connu la vie en maison, avec accès à un jardin. Ils avaient leurs habitudes, leurs repères… et aujourd’hui, ils doivent apprendre à vivre avec ce grand changement », écrit l’organisme sur sa page Facebook.

© SPA de Sarrebourg

Les 2 frères, qui aiment la compagnie des humains et se montrent joyeux quand les bénévoles leur rendent visite, peuvent être adoptés ensemble ou séparément. « Nous savons qu’adopter 2 chiens représente un engagement important. Mais peut-être qu’il existe quelque part une famille qui saura voir au-delà de cette difficulté et leur offrir ce dont ils ont besoin : une maison, un jardin, de l’attention et surtout, la possibilité de recommencer une belle histoire, précisent leurs bienfaiteurs, […] mais nous restons ouverts aux adoptions séparées. »

© SPA de Sarrebourg

« Gamin et Marcus n’attendent pas une famille parfaite »

Castrés, ces chiens de grande taille au pelage noir et blanc affichent une bouille absolument craquante. Mais derrière ce physique adorable, il ne faut pas oublier leurs besoins à combler (stimulations physiques et mentales au quotidien, brossages réguliers…) et l’engagement sur le long terme que leur adoption implique.

« Gamin et Marcus n’attendent pas une famille parfaite, simplement une famille qui leur offrira enfin un endroit où ils pourront se sentir chez eux », conclut la SPA de Sarrebourg, qui espère de tout son cœur voir ces adorables chiens réaliser leur plus grand rêve.

L’info Woopets : que faut-il savoir avant d’adopter 2 chiens en même temps ?

Accueillir 2 chiens demande plus de disponibilité, d’organisation et de moyens financiers. Au quotidien, il faut pouvoir consacrer du temps aux promenades, aux repas, aux soins et à l’éducation de chacun. Même s’ils vivent ensemble sous le même toit, les toutous peuvent avoir des besoins différents !

Lors de votre phase de réflexion, ne négligez pas le budget. Nourriture, vaccins, traitements vétérinaires, accessoires, toilettage… Sont autant de dépenses multipliées par 2. Une maladie ou un accident qui surgit sans crier gare peut entraîner des factures imprévues encore plus salées.

Quid de l’organisation à la maison ? Chaque boule de poils doit pouvoir disposer de son espace pour dormir et manger. D’ailleurs, les premières semaines qui suivent leur arrivée peuvent demander beaucoup de patience, le temps que les animaux trouvent leurs repères.

Avant d’adopter 2 toutous, étudiez bien votre emploi du temps, vos capacités financières et l’espace que vous pouvez leur offrir. Cette réflexion permet de vérifier que vous êtes prêt à assumer cet engagement sur plusieurs années et donc de réaliser une adoption responsable.

Pour plus de renseignements sur Gamin et Marcus, merci de contacter directement la SPA de Sarrebourg.