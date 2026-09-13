Un voisin signale des canards abandonnés, une association découvre aussi des chiens en détresse
Inquiet, un résident de Neuville-Coppegueule (Somme) a signalé la présence de canards livrés à eux-mêmes sur une propriété laissée à l’abandon. Alertée, Action Protection Animale est rapidement intervenue sur place et a découvert d’autres animaux en détresse, dont des chiens. Aujourd’hui, ils sont en sécurité.
Comme l’explique l’association Action Protection Animale (APA), l’occupant d’une propriété située à Neuville-Coppegueule dans la Somme a quitté les lieux en abandonnant plusieurs animaux derrière lui.
Inquiet après avoir vu des canards livrés à eux-mêmes et mourants, un voisin a effectué un signalement dans l’espoir de leur offrir de vraies conditions de vie.
© Action Protection Animale
« Signaler, c’est refuser de fermer les yeux »
Très vite, APA a dépêché une équipe sur place. « Le constat confirme le signalement : plusieurs canards sont retrouvés morts et de nombreux animaux sont toujours présents sur la propriété. Les gamelles des chiens sont vides ; certains sont maigres, explique l’organisation sur son site web, nos équipes, accompagnées des forces de l’ordre, parviennent à faire revenir le propriétaire sur les lieux et procèdent à la saisie des animaux encore vivants. »
© Action Protection Animale
À la fin de l’intervention, 4 toutous et 6 canards ont été pris en charge par l’association. « Ils sont désormais en sécurité et ne manqueront plus jamais de rien, souligne-t-elle, […] signaler, c’est refuser de fermer les yeux. Nous aider, c’est les aider. »
© Action Protection Animale
Le conseil de Woopets : que faire si vous trouvez des animaux abandonnés sur une propriété ?
Vous avez remarqué des animaux livrés à eux-mêmes sur une propriété ? Vérifiez déjà s’ils ont de l’eau, de la nourriture et un abri. Dans tous les cas, ne vous précipitez pas pour les récupérer : non seulement cela reste une propriété privée, mais en plus un animal apeuré peut avoir une réaction imprévisible.
Nous vous invitons à signaler rapidement la situation à la mairie, la police municipale, la gendarmerie ou une association de protection animale. Quelques photos prises à distance, l’adresse exacte du lieu de l’abandon et le nombre d’animaux concernés sont autant d’éléments pouvant être utiles pour appuyer votre signalement.
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.
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