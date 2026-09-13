Un voisin signale des canards abandonnés, une association découvre aussi des chiens en détresse

Inquiet, un résident de Neuville-Coppegueule (Somme) a signalé la présence de canards livrés à eux-mêmes sur une propriété laissée à l’abandon. Alertée, Action Protection Animale est rapidement intervenue sur place et a découvert d’autres animaux en détresse, dont des chiens. Aujourd’hui, ils sont en sécurité.

Comme l’explique l’association Action Protection Animale (APA), l’occupant d’une propriété située à Neuville-Coppegueule dans la Somme a quitté les lieux en abandonnant plusieurs animaux derrière lui.

Inquiet après avoir vu des canards livrés à eux-mêmes et mourants, un voisin a effectué un signalement dans l’espoir de leur offrir de vraies conditions de vie.

© Action Protection Animale

« Signaler, c’est refuser de fermer les yeux »

Très vite, APA a dépêché une équipe sur place. « Le constat confirme le signalement : plusieurs canards sont retrouvés morts et de nombreux animaux sont toujours présents sur la propriété. Les gamelles des chiens sont vides ; certains sont maigres, explique l’organisation sur son site web, nos équipes, accompagnées des forces de l’ordre, parviennent à faire revenir le propriétaire sur les lieux et procèdent à la saisie des animaux encore vivants. »

© Action Protection Animale

À la fin de l’intervention, 4 toutous et 6 canards ont été pris en charge par l’association. « Ils sont désormais en sécurité et ne manqueront plus jamais de rien, souligne-t-elle, […] signaler, c’est refuser de fermer les yeux. Nous aider, c’est les aider. »

© Action Protection Animale

Le conseil de Woopets : que faire si vous trouvez des animaux abandonnés sur une propriété ?

Vous avez remarqué des animaux livrés à eux-mêmes sur une propriété ? Vérifiez déjà s’ils ont de l’eau, de la nourriture et un abri. Dans tous les cas, ne vous précipitez pas pour les récupérer : non seulement cela reste une propriété privée, mais en plus un animal apeuré peut avoir une réaction imprévisible.

Nous vous invitons à signaler rapidement la situation à la mairie, la police municipale, la gendarmerie ou une association de protection animale. Quelques photos prises à distance, l’adresse exacte du lieu de l’abandon et le nombre d’animaux concernés sont autant d’éléments pouvant être utiles pour appuyer votre signalement.