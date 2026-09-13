Cette chienne de 9 ans arrive au refuge enfermée dans un sac en tissu après le décès de son propriétaire

En Roumanie, Alexandra Sava – la fondatrice de l’association Sava’s Safe Haven – a pris en charge une pauvre chienne enfermée comme un simple objet dans un sac en tissu. Abandonnée directement au refuge, elle avait appartenu à une personne décédée dont aucun membre de la famille ne pouvait garder. Désorientée et nerveuse à son arrivée, la nouvelle pensionnaire a commencé à s’adapter à son environnement. Elle sera ensuite proposée à l’adoption lorsqu’elle sera prête.

Alors qu’elle nettoyait les chenils de son refuge, Alexandra Sava a repéré une voiture garée devant l’établissement. Comme l’expliquent nos confrères de The Dodo, les occupants souhaitaient abandonner une chienne nommée Lica, qui avait appartenu à un membre de leur famille récemment décédé. Aucun d’eux ne pouvait la garder.

Ce jour-là, la bénévole a récupéré l’animal qui avait été enfermé à l’étroit dans un sac en tissu. « J’ai fait un petit trou pour que le chien puisse respirer, explique-t-elle, je suis entrée directement dans le refuge parce que j'avais peur d'ouvrir complètement le sac à l'extérieur, car le chien était traumatisé. Je ne voulais pas risquer qu'il s'échappe et prenne la fuite. »

© Sava's Safe Haven

« Il lui faudra quelques mois, le temps qu’elle s’acclimate »

Désorientée et nerveuse, la boule de poils bougeait à peine à son arrivée. Ses bienfaiteurs ont fait de leur mieux pour la rassurer. « La chienne était terrifiée… Elle était sous le choc », précise Alexandra, qui a découvert grâce à sa puce électronique qu’elle avait 9 ans.

Malgré son âge et son histoire, Lica n’avait heureusement aucun problème de santé majeur. Comme les autres pensionnaires, elle sera stérilisée et vaccinée avant d’être proposée à l’adoption.

« […] Elle est très apeurée au refuge, confie Alexandra, qui la tient à l’écart des autres toutous pour qu’elle puisse s’adapter à son nouvel environnement à son rythme, il lui faudra quelques mois, le temps qu’elle s’acclimate. Elle doit recommencer à manger et à boire normalement et trouver un peu de tranquillité au refuge. »

Avec du temps et de la bienveillance, la bénévole est convaincue que sa nouvelle protégée gagnera en assurance et en confiance. Une fois prête, elle pourra être adoptée par le foyer de ses rêves et se sentir aimée jusqu’à la fin de ses jours.

© Sava's Safe Haven