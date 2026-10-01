Cette chienne blessée par des tirs ne peut faire que quelques pas, mais les utilise pour chercher de l’affection

Malgré les lourdes blessures qui l'empêchent encore de se déplacer normalement, Adaline a quitté la clinique vétérinaire et poursuit désormais sa convalescence dans une famille d'accueil. Entourée de personnes déterminées à lui redonner confiance, la jeune chienne commence doucement à retrouver ses forces et à réclamer de l'affection après les terribles traumatismes qu'elle a subis.

Après avoir subi des actes atroces et été laissée pour morte au fond d'un fossé, une chienne se remet doucement de ses traumatismes auprès des personnes qui l'ont sauvée, rapportait FOX 25 .

Appelée Adaline ou Addie par ses bienfaiteurs, elle avait été enveloppée dans une bâche et jetée dans un ponceau plein d'eau sale près de l'autoroute Interstate 240, dans l'Etat de l'Oklahoma (Etats-Unis).



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A l'issue de cette triste trouvaille faite le dimanche 20 septembre 2026, la chienne âgée de moins d'un an a été emmenée en clinique vétérinaire. Misty Wilson, technicienne vétérinaire et fondatrice de l'association locale Angel Fund OKC, a participé à l'examen et aux soins. « Elle présentait de multiples tuméfactions sur tout le corps. Elle a bien meilleure allure aujourd'hui, même 2 jours plus tard, mais on distingue encore les gonflements », dit-elle.

Adaline était couverte de saleté, de puces, mais aussi de sang. « Nous avons donc commencé par l'arrière du corps pour remonter progressivement, poursuit Misty Wilson. C'est en arrivant au niveau de la tête que nous avons découvert toutes les balles qui s'y trouvaient ».

On lui avait donc tiré dessus à l'arme de chasse, en plus de l'avoir rouée de coups. Des fragments de plombs étaient logés dans son crâne et ses sinus.

« Elle ne peut faire que quelques pas, et elle les utilise pour venir chercher de l’affection »

Soignée, mise sous perfusion et ayant reçu divers traitements, elle a quitté la clinique vétérinaire le mercredi 23 septembre et a été confiée à une famille d'accueil médicale, celle d'Annah Stalsworth.

Cette dernière indique que même après avoir subi la cruauté humaine, elle continue de réclamer de l'affection. « Ce qui est le plus déchirant, je crois, c’est qu’elle ne peut faire que quelques pas, et qu’elle les utilise pour venir chercher de l’affection auprès de vous », dit la mère d'accueil.



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Adaline aura besoin de temps pour s'en remettre. Annah Stalsworth et les autres l'aideront à retrouver une grande partie de la mobilité de sa patte arrière qu'elle a tendance à traîner, mais aussi à remonter la pente sur le plan psychologique et émotionnel.

La police a été alertée de la situation, et un appel à témoin a été lancé.

L'info Woopets : pourquoi les vétérinaires ne retirent-ils pas toujours les projectiles chez un animal blessé par balle ?

Retirer un projectile ou ses fragments n'est pas toujours la meilleure option. Lorsqu'ils sont profondément logés dans des tissus où ils ne provoquent pas de problème, une intervention chirurgicale peut causer davantage de dommages que leur présence ; il faudrait alors traverser à nouveau des tissus sains, avec un risque de saignement, d'infection ou de lésion d'un nerf ou d'un organe.

La situation est toutefois différente si les fragments se trouvent dans une articulation, un abcès ou certaines zones où le plomb peut être davantage absorbé. Le vétérinaire peut alors recommander leur retrait, notamment en raison du risque d'intoxication au plomb.

Chez un chien ou un chat victime d'un tir, la décision se prend donc au cas par cas, après avoir localisé les projectiles grâce à l'imagerie et évalué les bénéfices et les risques d'une intervention.