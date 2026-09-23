Ce chien pompier a aidé à retrouver 3 survivants sous les décombres et concourt désormais pour un prix

Après avoir permis de retrouver 3 survivants sous les décombres au Venezuela, Joey pourrait bientôt ajouter une nouvelle distinction à son palmarès. Ce chien pompier de 2 ans figure en effet parmi les demi-finalistes des Hero Dog Awards, dans la catégorie récompensant les chiens des forces de l’ordre et des services de secours.

Joey, Labrador Retriever chocolat de 2 ans, est devenu l'un des membres les plus célèbres du service d'incendie du comté de Los Angeles (Los Angeles County Fire Department), en Californie. Chien de recherche et de sauvetage, il est considéré comme un héros depuis qu'il a sauvé 3 personnes victimes des violents séismes survenus au Venezuela le 24 juin 2026. Il est désormais en lice pour recevoir un prix prestigieux attribué aux canidés qui se sont illustrés dans différents domaines, rapporte ABC 7 .

Joey fait partie de l'USA-2, unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain du Los Angeles County Fire Department. « Quand il ne travaille pas, il aime jouer avec sa balle, dit son maître, le capitaine Louis Gudiel.Nous jouons généralement une vingtaine de minutes chaque jour au parc. Il adore faire des câlins à la famille. »



Los Angeles County Fire Department / Facebook

Le pompier et son chien s'étaient entraînés ensemble pendant plus de 5 mois, puis avaient « été certifiés en septembre 2025 et [étaient] prêts à être déployés en mission partout dans le monde », explique le capitaine Gudiel.

Le binôme a été envoyé au Venezuela le 27 juin, 3 jours après le double tremblement de terre, l’un de magnitude 7,2 et l'autre de 7,5, ayant coûté la vie à plus de 4 300 personnes. Grâce à son puissant flair et à son entraînement, Joey a permis de retrouver 3 survivants ensevelis sous les décombres.



Los Angeles County Fire Department / Facebook

« Avoir Joey ici, c’est vraiment génial »

Il est ensuite rentré aux Etats-Unis et repris le cours normal de son activité dans les locaux de son unité à Pacoima, où il transmet sa bonne humeur aux pompiers.

« Je n’avais jamais travaillé dans une caserne où il y avait un chien auparavant, alors avoir Joey ici, c’est vraiment génial. Il est là pour nous, il nous aide, et c’est vraiment sympa de pouvoir se dire qu’un héros international travaille dans sa caserne », confie ainsi Matthew Vela, l'un de ses collègues humains au Los Angeles County Fire Department.

Les exploits de Joey lui ont valu d'accéder aux demi-finales des « Hero Dog Awards », de l’American Humane Society. Il concourt dans la catégorie des chiens de forces de l’ordre et premiers intervenants (Law Enforcement and First Responder Dog). Les lauréats seront annoncés le 12 octobre.