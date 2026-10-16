En arrivant dans leur Airbnb isolé à la montagne, ce couple découvre qu'ils ne sont pas tout à fait seuls (vidéo)

Lors d'un séjour dans un Airbnb situé dans les montagnes de Port Angeles, dans l'État de Washington (États-Unis), Hien et son mari se réjouissaient de trouver une maisonnette confortable et de beaux panoramas entre deux aventures. Ils ignoraient qu'une chienne les attendait déjà sur place : Pearl, la Labrador de leur hôte, allait partager leur week-end, rapportait The Dodo .

Tout a commencé dès que le couple s'est garé devant la propriété. Une chienne Labrador sable a surgi et foncé vers eux, comme si elle les attendait. D'abord déconcertés, les voyageurs ont trouvé l'explication dans le livret d'accueil laissé à l'intérieur, où l'animal était mentionné. D'après Hien, ce livret prévenait : « Ne soyez pas surpris si un Labrador est trop amical avec vous. » Il précisait qu'il s'agissait de la chienne de l'hôte, qui adore les visiteurs.

Une bûche rapportée du feu de camp

Répondant au nom de Pearl, elle s'est vite montrée enthousiaste avec ses nouveaux amis et leur a rapidement réclamé de jouer. « Pearl s'est attachée à moi instantanément, comme si elle me connaissait depuis toujours. », a confié Hien. La chienne lui a tout de suite mordillé la main, puis n'a cessé de venir coller son arrière-train contre elle pour obtenir des caresses.

Elle avait aussi sa façon bien à elle de lancer une partie. Pearl allait chercher une bûche dans le stock destiné au feu de camp, la rapportait à Hien et tournait autour d'elle pour l'inviter à jouer. Ce premier soir, la voyageuse et la Labrador ont joué ensemble.

Devant la porte, puis au réveil à 6 h 30

Chaque fois que Hien devait rentrer dans le logement, la chienne patientait devant la porte, aussi longtemps que la voyageuse restait à l'intérieur. « Chaque fois que je devais rentrer dans l'Airbnb pour faire quelque chose, elle attendait devant ma porte tout le temps où j'étais à l'intérieur. », a-t-elle expliqué.

Le lendemain , la Labrador n'était pas allée bien loin non plus : très tôt le matin, elle était là pour saluer Hien. « Elle a été la première à m'accueillir à 6 h 30 le lendemain… Elle savait que sa tête triste nous ferait sortir jouer avec elle », a raconté la vacancière, qui lisait ainsi l'attitude de sa compagne de jeu.

Des courses folles sur la propriété

Le couple a volontiers joué avec elle, et Pearl leur a fait découvrir ses activités favorites sur la propriété. Hien décrit une chienne prise de zoomies, ces accès de course folle.

Hien a partagé des vidéos de ces moments sur son compte Instagram @lifestyleliftby.hien. Voici l'une de ces séquences :