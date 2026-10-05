Ce chien affamé vivait sur un balcon couvert d'excréments avant qu’une vidéo ne change tout

A Miami, le sort réservé à un Bouledogue Français a scandalisé les internautes après la diffusion d’images montrant son état alarmant, au point de provoquer une mobilisation rapide. Celle-ci a finalement permis aux autorités d’intervenir et de mettre le chien à l’abri, tandis que son propriétaire devra répondre de ses actes devant la justice.

Un chien affamé et négligé par son maître a été retiré à ce dernier et sauvé grâce à une vidéo révélant son triste sort, rapportait le Miami Herald .

Le propriétaire du canidé a été identifié et arrêté par la police de Miami, en Floride (Etats-Unis). Il s'agit d'un DJ du nom de Kevin Alexander Benjamin, plus connu sous son appellation d'artiste DJ KB. Âgé de de 27 ans, il se produisait jusque-là dans des discothèques telles que Vendôme Miami et Mona Club. L'une de ces dernières a annoncé avoir mis fin à leur collaboration à la suite de cette affaire de maltraitance.

Une vidéo partagée sur X montrait le Bouledogue Français dans un état de maigreur extrême, tournant en rond sur un balcon couvert d'urine et d'excréments.

I just saw this heartbreaking video of a malnourished and possibly abused dog from an influencer account in Miami. Florida and South Florida protects people and 4 legged friends. Maybe someone can help. Building is Parkline Miami @GovRonDeSantis @RonDeSantis @JamesUthmeierFL @MiamiDade_SO @Sheriff_Rosie @AlexLanfran @AdoptMiamiPets @megforflorida @RobJGonzalezFL — Robert J Salvador (@RobertJSalvador) September 25, 2026

Ces images avaient choqué de nombreux internautes, qui réclamaient le sauvetage du quadrupède. Les autorités y ont rapidement réagi en procédant à l'arrestation de Kevin Alexander Benjamin. Quant au chien, il a été pris en charge par le service de contrôle des animaux du comté de Miami-Dade (Miami-Dade County Animal Services).

Détenu au Turner Guilford Knight Correctional Center, avec une caution fixée à 5 000 dollars (4 400 euros), Kevin Alexander Benjamin est poursuivi pour maltraitance animale.

« Voilà le pouvoir des réseaux sociaux ! »

L'appartement qu'il loue se trouve dans une tour résidentielle de luxe, baptisée ParkLine Miami. D'après Cata Balzano, influenceuse ayant largement contribué à la mobilisation en ligne autour du cas de ce chien maltraité, la discothèque Vendôme Miami l'a contactée pour l'informer de sa décision de licencier le prévenu. « Nous avons une tolérance zéro envers la maltraitance animale », a assuré l'établissement dans un message adressé à la lanceuse d'alerte.



Robert J Salvador / X

« Voilà le pouvoir des réseaux sociaux ! Ce ne sont pas seulement des publications, des mentions “J’aime”, des vues ou des abonnés. C’est une plateforme qui peut servir un objectif. Lorsque nous utilisons les réseaux sociaux dans un but précis, nous obtenons des résultats », a écrit, pour sa part, Edwin Lopez, le chef de la police de Miami, sur Instagram.

Le chien aura besoin de temps pour se rétablir et reprendre du poids. Il sera proposé à l'adoption dès que son état de santé le permettra.