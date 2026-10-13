Animal Expo, la sortie familiale idéale pour découvrir le monde animal les 24 et 25 octobre

Vous cherchez une sortie qui plaise autant aux enfants qu’aux parents ? Direction Animal Expo, les 24 et 25 octobre prochains ! Chiens, chats, oiseaux, reptiles, poissons et petits mammifères s’y donnent rendez-vous pour une journée pleine de découvertes. De quoi satisfaire les petits curieux, répondre aux grandes questions et, qui sait, faire naître quelques nouvelles passions…

Les 24 et 25 octobre 2026, Animal Expo s’installe au Parc Floral de Paris pour une grande immersion dans l’univers des animaux de compagnie. Chiens, chats, reptiles, poissons, oiseaux, petits mammifères et autres NAC seront au rendez-vous, avec près de 500 animaux à découvrir. Sur 12 000 m², les familles pourront aussi profiter d’animations, d’ateliers, de démonstrations et de rencontres avec des experts.

De quoi satisfaire la curiosité des petits comme des grands et faire de cette journée un joli moment de découverte familiale autour du monde animal.

© Animal Expo / Facebook

Pourquoi les enfants vont adorer

Avec près de 500 animaux de compagnie à découvrir, Animal Expo a de quoi éveiller la curiosité des plus jeunes ! Mais cette édition va encore plus loin avec « La Grande Mission d’Abbie & Alfie », une aventure conçue spécialement pour les enfants.

À leur arrivée, les petits explorateurs recevront un livret pédagogique qui leur servira de feuille de route pour parcourir le salon et relever plusieurs défis. Ils pourront notamment apprendre à mieux comprendre le comportement des animaux avec une animation du PECCRAM (Programme d'Education à la Connaissance du Chien et au Risque d'Accident par Morsure), se glisser dans la peau d’un vétérinaire lors de l’atelier « Petit soigneur » animé par Nico Véto, découvrir les enjeux de l’adoption avec Animalis Adoption, puis terminer leur parcours par une activité maquillage.

© Animal Expo

À chaque mission accomplie, une vignette viendra compléter leur livret. Et une fois toutes les étapes terminées, les enfants pourront repartir avec Abbie ou Alfie, les mascottes Animalis en peluche ! Une manière ludique de découvrir les animaux, leurs besoins et le respect qu’on leur doit, tout en passant un vrai moment de jeu en famille.

Une sortie à partager en famille

Animal Expo se découvre aussi comme une sortie à partager entre générations. Les enfants peuvent observer, poser leurs questions et échanger avec les professionnels, les éleveurs ou les associations présents sur place, tandis que les parents profitent de l’occasion pour parler avec eux de biodiversité, de bien-être animal et des responsabilités qu’implique l’accueil d’un compagnon.

Pour profiter pleinement de la journée, mieux vaut prendre son temps, prévoir quelques pauses et laisser les enfants choisir les animaux ou les animations qui les attirent le plus. L’objectif est surtout de savourer les découvertes ensemble.

En somme, passer une journée à Animal Expo, c'est passer une journée à la fois ludique, surprenante et instructive, dont on peut repartir avec de beaux souvenirs et probablement quelques nouvelles questions à poser une fois rentrés à la maison !

Vous n’avez pas encore pris vos billets ? Offrez-vous un moment de découverte et de partage en famille !