À Mougins, 7 chiens accompagnent déjà les agents municipaux au bureau, avec l’accord des collègues

Et si votre fidèle compagnon pouvait aussi être votre collègue de bureau ? À Mougins (06), certains agents municipaux peuvent désormais venir travailler avec leur chien. Cette initiative permet aux toutous de rejoindre leur maître au travail sous certaines conditions et semble déjà faire le bonheur des premiers concernés !

À Mougins, dans les Alpes-Maritimes (06), les journées de travail ont désormais une petite touche de gaieté supplémentaire. Depuis le vote du conseil municipal du 5 juin 2026, les agents municipaux qui ne travaillent pas en extérieur ou ne reçoivent pas de public peuvent en effet venir travailler avec leur chien. Baptisé « Le chien dans l’équipe », ce nouveau dispositif vise à rendre le quotidien professionnel plus convivial et plus serein, tout en permettant de mieux concilier les contraintes de la vie professionnelle et les responsabilités liées à la possession d’un animal.

Des chiens au bureau, pour le plus grand bonheur des agents

Pour l’instant, 7 chiens ont rejoint les services municipaux. Et les premiers retours semblent particulièrement positifs ! Dans les bureaux, leur présence apporte une atmosphère plus chaleureuse : une pause pour caresser un chien, quelques minutes de jeu ou simplement la présence rassurante de l’animal peuvent offrir une respiration au milieu d’une journée chargée.

© France 3 PACA

Pour certains agents, elle a même facilité une adoption. C’est le cas de la maîtresse de Buzz, un petit Cavalier King Charles de 7 mois : « Je ne pense pas que je l’aurais pris sinon parce que je n’aurais pas voulu laisser mon chien à la maison toute la journée. Le fait de pouvoir l’emmener quand je n’ai pas de réunion, c’est l’idéal pour moi. Il vient quasiment toute la semaine, c’est parfait. », témoigne-t-elle auprès de France 3 PACA.

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Buzz a également un compagnon de bureau, Sam, un Biewer Terrier de 5 ans. Entre 2 dossiers et quelques réunions, ces nouveaux collègues à 4 pattes semblent ainsi trouver naturellement leur place dans les équipes.

Même Monsieur le Maire semble se prêter au jeu : « Je ne sais pas si on vient d’abord dire bonjour au chien ou à l’humain et finalement peut-être aux 2 en même temps, mais c’est vraiment du bonheur », sourit Christophe Ulivieri.

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Une présence encadrée

En France, la présence d’un chien au travail n’est pas interdite par principe, mais elle reste soumise à l’accord de l’employeur ainsi qu’aux règles de santé et de sécurité. Ainsi, aussi sympathique soit-elle, l’initiative de la mairie de Mougins dispose d’un cadre précis pour que chacun puisse travailler sereinement.

Les agents qui souhaitent venir avec leur chien doivent notamment ne pas travailler en extérieur ni être en contact avec le public, disposer d’un bureau fermé ou d’un espace dédié, et obtenir l’accord de leur hiérarchie comme de leurs collègues.

En effet, si la présence d’un animal peut contribuer au bien-être et aider à réduire le stress, elle ne doit jamais être imposée à ceux qui ne seraient pas à l’aise : « On ne peut pas imposer le chien à des collègues qui ne seraient pas à l’aise en présence d’un animal. Ni même au public donc il y a des règles très simples à respecter », rappelle Valérie Galletti, référente de la délégation « L’animal à Mougins ». Le carnet de vaccination du toutou doit également être à jour. Une jolie idée qui semble séduire de nombreux collaborateurs et qui fera peut-être son chemin chez d’autres employeurs…