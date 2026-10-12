3 chiens et 3 chats sauvés d’une maison en feu, certains ranimés avec des masques à oxygène adaptés

Alors que de la fumée et des flammes s'échappaient d'une petite maison de Phoenix (Arizona, États-Unis), les pompiers intervenus sur place ont trouvé 3 chiens et 3 chats à l'intérieur. Certains ont été ranimés à l'oxygène, puis tous ont été conduits dans une clinique vétérinaire afin d'y recevoir des soins. Les 6 rescapés ont été pris en charge par une association locale.

L'intervention a été relatée par 12News le 11 octobre 2026, à partir des informations communiquées par les pompiers de la ville, ceux du Phoenix Fire Department. Dimanche, les 3 chiens et les 3 chats étaient en convalescence après leur sauvetage.

Un feu signalé en pleine journée

Les pompiers sont intervenus vers midi pour un feu d'habitation près des rues 37th et Van Buren. À leur arrivée, de la fumée et des flammes sortaient de cette petite maison.

C'est en luttant contre l'incendie que les pompiers ont trouvé les animaux pris au piège à l'intérieur. Il y avait ainsi 3 chiens et 3 chats à secourir.

De l'oxygène grâce aux masques Fido

Certains d'entre eux ont été ranimés grâce à de l'oxygène administré avec des masques Fido, spécialement conçus pour s'adapter à la morphologie des animaux. Les responsables n'ont pas indiqué combien d'animaux, ni lesquels, avaient eu besoin de cette aide.



Phoenix Fire Department / Facebook

Les 6 quadrupèdes ont ensuite été emmenés en clinique pour animaux, où l'équipe vétérinaire de l'Arizona Humane Society a pris le relais pour des soins complémentaires.

3 occupants déplacés par l'incendie

Du côté des habitants, les 3 occupants ont tous pu quitter la maison ; ils ont néanmoins dû être déplacés à cause de l'incendie.

L'origine du feu et l'état précis de chaque animal n'ont pas été communiqués.

Une vidéo montre les pompiers au chevet des animaux

Une vidéo publiée sur la page Facebook du Phoenix Fire Department permet de découvrir une partie de cette intervention. Devant la maison, on y voit un pompier administrer de l'oxygène à un chat à l'aide d'un masque Fido, tandis que le félin, allongé sur le flanc, semble inconscient. À ses côtés, un autre membre des secours tient un chiot dans ses bras et le caresse doucement pour le réconforter. Voici la vidéo en question :