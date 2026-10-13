Vrai ou faux : laver son chat avec du liquide vaisselle est efficace contre les puces ?

Certains propriétaires pensent avoir la solution clé pour se débarrasser efficacement des puces de leur chat : le liquide vaisselle. Mais cette méthode est-elle sans danger pour votre compagnon aux pattes de velours ? Le savon peut-il traiter une infestation ? Voici ce qu’il faut savoir avant de sortir l’éponge et le produit lavant…

Le liquide vaisselle peut piéger et éliminer certaines puces adultes présentes sur le pelage, mais cela ne signifie pas qu’il constitue un traitement antiparasitaire adapté aux chats. Ce produit, que l’on utilise tous les jours dans la cuisine, n’est absolument pas recommandé pour traiter les infestations de parasites externes en raison de sa composition.

Conçu pour nettoyer nos assiettes, nos couverts, nos verres ou encore nos casseroles, sa formule ne respecte pas la peau délicate de nos amis félins. Ses agents nettoyants peuvent altérer le film protecteur de l’épiderme et favoriser la sécheresse cutanée ou les irritations. Des lavages répétés risquent d’accentuer les démangeaisons, que vous cherchez justement à calmer chez votre boule de poils adorée.

De plus, le bain peut représenter une source de stress pour elle. De nombreux chats supportent mal d’être mouillés ou maintenus dans une baignoire. S’ils se débattent, ils risquent de se blesser ou de faire mal à leur adoptant.

En plus de nuire à la santé et au bien-être de votre animal, le liquide vaisselle ne résout pas le problème à 100 %. En effet, les puces ne vivent pas uniquement sur votre moustachu et pondent des œufs qui tombent dans son environnement (panier, tapis, couvertures…). Même après un bain, de nouveaux parasites peuvent rapidement réapparaître, raison pour laquelle il convient de traiter les accessoires de votre petit compagnon et l’intérieur de votre logement avec des produits spéciaux.

Comment protéger réellement son chat contre les puces ?

Pour prévenir les infestations de puces, nous vous invitons à utiliser un traitement antiparasitaire adapté à votre animal. Les chats qui partent en vadrouille à l’extérieur sont particulièrement exposés, mais ceux qui vivent dans leur petit nid douillet à l’intérieur ne sont pas totalement à l’abri non plus. Les parasites peuvent être introduits dans votre logement par d’autres animaux, voire par vous-même !

Pipettes à appliquer sur la peau, comprimés… Plusieurs solutions existent pour protéger votre matou. Le choix du produit dépend de différents critères, comme son âge, son poids et son état de santé.

Votre vétérinaire pourra vous recommander un produit adapté et vous préciser la fréquence d’administration. Respectez toujours les instructions d’utilisation : un produit pour chien ne doit jamais être appliqué sur un chat, par exemple.

Et si votre logement est déjà infesté, pensez à laver régulièrement ses couvertures, ses jouets et ses couchages, à aspirer soigneusement les tapis et les tissus d’ameublement, puis à vider le bac de l’aspirateur. Si plusieurs animaux vivent sous votre toit, demandez également un antiparasitaire adéquat à votre vétérinaire.