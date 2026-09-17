Votre chat bave sous les caresses : ce n’est pas toujours un problème dentaire, mais certains signes doivent alerter

Si votre chat bave dès que vous lui gratouillez le menton, rassurez-vous : la salive n’est pas toujours synonyme de problème dentaire. Chez certains chats, une séance de caresses particulièrement agréable peut en effet provoquer un léger ptyalisme. En revanche, si votre compagnon se met à baver régulièrement ou abondamment, mieux vaut consulter votre vétérinaire.

Voir son chat baver peut être surprenant et faire immédiatement penser à un problème de santé. Pourtant, une légère salivation n’est pas forcément inquiétante. Selon le contexte, cela peut même être un signe de plaisir !

La bave chez le chat : la traduction d’une émotion intense

Certains chats peuvent en effet baver lorsqu’ils sont très détendus, qu’ils ronronnent, ressentent du plaisir ou encore lorsqu’ils sont excités à la vue d’une friandise. Cette réaction, parfois appelée "ptyalisme de contentement", peut notamment survenir pendant une séance de caresses. Elle s’accompagne généralement d’autres signes de détente, comme un corps relâché, des yeux mi-clos ou une attitude calme et affectueuse. Ce comportement pourrait être lié à un réflexe néoténique, c’est-à-dire la conservation, à l’âge adulte, de certains comportements observés chez le chaton.

À l’inverse, la peur, le stress ou un goût désagréable peuvent aussi entraîner une hypersalivation (par exemple lors d’un trajet en voiture, d’un déménagement ou après la prise d’un médicament amer). Le contexte et le comportement général de votre minou sont donc essentiels pour comprendre pourquoi il salive.

Bave excessive : quand faut-il s’inquiéter ?

Si votre chat bave de façon continue ou beaucoup plus que d’habitude, il ne faut pas, dans ce cas, prendre cette salivation à la légère. Pour faire la différence entre une réaction ponctuelle et un problème de santé, observez surtout la durée, la quantité de salive et le contexte dans lequel elle apparaît.

Une mauvaise haleine, des difficultés à manger, une bave épaisse ou un changement de comportement doivent notamment vous alerter. Les problèmes dentaires, comme le tartre, une gingivite, une dent abîmée ou une gingivo-stomatite, sont des causes fréquentes de salivation excessive chez le chat. Celle-ci peut également être provoquée par un corps étranger coincé dans la bouche ou la gorge, comme un fil, ou par l’ingestion d’une plante toxique ou d’un produit chimique.

Enfin, une salivation soudaine et abondante accompagnée de vomissements, de tremblements ou d’un abattement peut signaler une intoxication ou une autre urgence. Dans ce cas, contactez immédiatement votre vétérinaire.