Coincé sous le capot, un chaton est sauvé par 2 policiers, puis le propriétaire de la voiture décide de l’adopter

Coincé dans le moteur d'un véhicule, un chaton calico a bien failli connaître une issue dramatique. Grâce à l’intervention de 2 policiers, il a finalement été récupéré sain et sauf, avant de trouver une famille prête à l’accueillir.

A Syracuse, dans l'Etat de New York (Etats-Unis), 2 agents de la police locale ont sauvé un chaton s'étant retrouvé coincé dans le compartiment moteur d'une voiture. Son sauvetage n'est d'ailleurs qu'une des bonnes nouvelles concernant la petite féline en question, puisque celle-ci a également trouvé une famille aimante dans la foulée, rapportait CBS 19 .

Cela s'est passé le vendredi 18 septembre 2026. Ce matin-là, les agents Kristin Hughes et Matthew Behuniak, du Syracuse Police Department, assuraient leur patrouille habituelle dans le secteur de John Street dans le nord de la ville quand un habitant les a appelés à l'aide.

Ce dernier leur a expliqué qu'un chaton était coincé sous le capot de son véhicule. « Nos agents sont rapidement passés en mode sauvetage. Ils ont utilisé un cric pour soulever le véhicule et ont travaillé avec précaution pour libérer notre petit passager à 4 pattes », peut-on lire sur la page Facebook de la police de Syracuse. Une publication comportant plusieurs photos de l'intervention des policiers et de l'animal secouru.



Syracuse Police Department / Facebook

« Nous espérons qu'ils l'appelleront Jack »

Le chaton s'en est sorti sain et sauf, mais ce n'est pas tout ; le propriétaire de la voiture a également décidé de l'adopter.



Syracuse Police Department / Facebook

« Nous espérons qu'ils l'appelleront Jack », indique l'auteur du post, en référence à l'outil employé par les policiers pour libérer la jeune chatte ( « jack » signifie cric en anglais). La minette est bel et bien une femelle, comme en atteste la couleur de son pelage. Les chats possédant une robe calico, comme ceux qui ont un poil écaille de tortue, sont des chattes dans leur écrasante majorité.

Le conseil Woopets : comment réagir si un chat miaule sous le capot ?

Si vous entendez un chat miauler sous le capot, ne démarrez surtout pas le moteur. Coupez le contact si vous l'avez mis et vérifiez visuellement où se trouve l’animal, sans essayer de le déloger brutalement.

S’il est facilement accessible, laissez-lui une issue et éloignez-vous quelques instants pour lui permettre de sortir de lui-même. En revanche, s’il est coincé ou difficile à atteindre, mieux vaut faire appel à un professionnel plutôt que de risquer de le blesser ou de se faire griffer.

Une fois l’animal libéré, vérifiez qu’il ne présente pas de blessure apparente. En cas de boiterie, de brûlure, de difficulté à respirer ou de comportement inhabituel, un examen vétérinaire est recommandé.