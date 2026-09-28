6 ans après un accident de voiture, elle apprend le jour de ses 62 ans que sa chatte disparue est en vie

Pandora, la chatte, a disparu durant le déménagement de ses propriétaires, et est demeurée introuvable durant 6 années. Après le grave accident de la route, Billy et Mary ont poursuivi les recherches, et ils ont reçu tout récemment la nouvelle qu’ils attendaient tant. Ils ont appris que Pandora était en vie le jour des 62 ans de Mary.

« Il y a eu beaucoup de larmes très heureuses », souligne la propriétaire, encore émue d’avoir reçu ce coup de téléphone qu’elle espérait secrètement. Pandora avait été adoptée en 2017 avec sa sœur de portée Ziggy, cette dernière a été retrouvée à la suite de l’accident.

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« Nous étions absolument désemparés »

Billy et Mary voyageaient en direction de l’Ecosse lorsque la camionnette conduite par Billy et qui transportait les 2 chats a été accidentée. Les images impressionnantes, partagée par la BBC, nous donnent une idée de la gravité des événements. Lorsque les pompiers, ambulanciers et policiers se sont rendus sur place, ils ont rassuré le couple de propriétaires à propos de la santé de Ziggy. Pandora quant à elle, avait pris la fuite.

Mary revient sur l’accident et raconte : « Quand nous avons réalisé que Pandora avait disparu, nous étions absolument désemparés. Nous avons passé un certain temps à la chercher, mais parce que Billy avait besoin de se reposer et de récupérer, nous avons dû continuer à contrecœur notre voyage ».

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« J’ai su immédiatement qu’il s’agissait d’un chat errant »

Après plusieurs voyages à Errol (Royaume Uni), le couple a mis en pause les recherches. 6 années plus tard, une habitante est entrée en contact avec avec Cats Protection après avoir vu un chat errant dans son jardin. Fiona Morrisson, chargée de l’enquête, s’est rendue sur les lieux et a pu identifier la chatte qui portait une puce électronique. Lorsque des coordonnées sont apparues à l’écran, le soulagement était là.

Cat reunited with owners - six years after going missing in car crash https://t.co/NEtYThCIip — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) September 22, 2026

« La meilleure » des surprises d’anniversaire

Fiona a contacté Mary, submergée par le bonheur le jour où elle fêtait ses 62 ans. Le couple s’est rendu sur place pour récupérer Pandora, qui n’a vraisemblablement jamais oublié sa famille. Quelques heures plus tard, elle était aux côtés du petit-fils de Mary et Billy, sur qui elle avait veillé lorsqu’il était dans le ventre de sa mère.

Cette histoire à la fin heureuse nous rappelle l’importance de la puce électronique, mais aussi de la sécurité routière pour nos amis félins. Autant que faire se peut, ces derniers doivent être attachés dans l’habitacle et idéalement placés dans un contenant homologué.