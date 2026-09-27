Ces 2 chatons sauvés sont devenus potelés grâce au lait de leur mère aimante

Recueillie par Best Friends Felines, dans le sud-est du Queensland, en Australie, une chatte baptisée Cassava avait trouvé refuge avec ses 3 chatons. Si l’un d’eux n’a pas survécu, les 2 autres grandissent aux côtés de leur mère dans une famille d’accueil. Nommés Tapioca et Sago, les 2 chatons ont rapidement repris des forces, au point de devenir potelés et de rouler parfois en dehors de leur panier, sous le regard attendri de leur maman chatte.

Une maman qui veille sur ses petits après un début difficile

Après avoir recueilli une chatte et sa portée de 3 chatons, une infirmière vétérinaire de la Best Friends Feline, située dans le sud-est du Queensland, en Australie, avait sollicité l’aide de Jen, une famille d'accueil spécialisée dans les mamans et les nouveau-nés. Pris en charge par la bénévole, la chatte baptisée Cassava et ses petits allaient pouvoir prendre un nouveau départ après des débuts difficiles. En effet, trouvée errante, la petite famille avait déjà dû affronter le décès de l’un de ses membres, un chaton victime d’une grave fente palatine. Mais pour Cassava et ses 2 chatons restants, nommés Tapioca et Sago, la vie s’annonçait désormais plus douce.

Best Friends Felines / Facebook

Tapioca et Sago deviennent des petits chatons potelés

Les 3 chats se sont plutôt vite adaptés à leur nouvel environnement, la maman accompagnant ses 2 petits dans ce nouveau départ. Attentive, elle restait auprès d’eux, les nourrissant sans relâche afin qu’ils prennent des forces. Âgés d’à peine 2 semaines, la petite femelle écaille de tortue et le chaton roux et blanc pesaient déjà près de 350 g et prenaient régulièrement du poids. Si bien que leurs rondeurs leur jouaient parfois des tours, et ils roulaient hors de leur panier.

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« Bien sûr, maman ferme les yeux et fait comme si de rien n’était, en attendant que ses humains bien dressés viennent les ramasser et les remettre au lit », racontait Jen à LoveMeow. Avec une maman aussi attentionnée, ils prenaient des forces et, quelques jours plus tard, leur poids atteignait les 500 g, tandis qu’ils commençaient à se tenir debout, à marcher et à jouer ensemble.

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« On a du mal à croire que les bébés ont déjà trois semaines et demie, mais quand on regarde leurs petits visages espiègles alors qu’ils se tiennent debout et font leurs premiers pas, on y croit », confiait leur famille d’accueil.

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Cassava devient de plus en plus sereine

Pour Cassava, la vie était de plus en plus douce, à mesure que ses petits devenaient autonomes. Elle pouvait enfin prendre des pauses et quitter la chambre pour rejoindre Jen, leur bienfaitrice. Elle lui réclamait des caresses, ou de la nourriture, avant de retrouver ses petits. Toutefois, elle restait très protectrice envers eux et se méfiant encore des autres félins, qu’elle observait à travers les grilles de sa porte. « Nous savons que les mamans sont très protectrices envers leurs bébés, il faudra donc attendre un certain temps avant de procéder à de véritables présentations », expliquait Jen.

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Chaque chose en son temps ! Mais après un début de vie compliqué, marqué par la perte d’un de ses chatons, Cassava sait qu’elle n’a plus rien à craindre et qu’elle peut compter sur l’attention, et l’amour de sa famille d’accueil. Un environnement sain et sécurisant pour Tapioca et Sago, au sein duquel elle apprend aussi à se détendre.

Le conseil Woopets : que donner à manger à un chaton nouveau-né ?

Un chaton nouveau-né doit être nourri par sa mère, car il a besoin de son lait maternel. Dans le cas où sa mère serait disparue, il lui faudra un lait maternisé conçu pour les chats.