Un passant découvre 2 chats adultes abandonnés dans un parc pour chatons devant une clinique fermée

Liberty et Chance ont échappé au pire après avoir été abandonnés dans un parc pour chatons devant une clinique vétérinaire. Désormais pris en charge par des sauveteurs, les 2 félins se remettent de cette mésaventure et espèrent bientôt trouver un foyer où ils pourront enfin couler des jours heureux.

Se retrouver enfermé dans une sorte de cage, dans un lieu inconnu et entouré de bruits effrayants… Voilà l'expérience traumatisante que 2 chats appelés Liberty et Chance ont vécue récemment. Heureusement, ils ont été découverts à temps par un bon samaritain et pris en charge par une association, d'après The Dodo .

Cette triste découverte avait été faite le 7 septembre 2026 par un habitant du Queens, à New York, alors qu'il passait près d'une clinique vétérinaire. Il avait été surpris de repérer un parc pliable pour chatons déposé devant l'établissement, qui était encore fermé à ce moment-là.



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A l'intérieur se trouvaient 2 chats adultes : un mâle roux et une femelle écaille de tortue. Il s'agissait très clairement d'un abandon. Les malheureux félins étaient terrifiés.



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« Ils étaient juste en dessous d’une voie ferrée où passe un train, donc c’est un carrefour extrêmement bruyant et dangereux », raconte Natali Acosta, cofondatrice de NatSavesCats, à The Dodo.

Cette dernière a été contactée par le passant, et comme elle n'habite pas loin, elle a pu arriver sur les lieux rapidement pour les emmener chez elle.

Elle ne s'attendait pas à avoir affaire à des chats aussi sociables et coopératifs. Elle n'a eu aucun mal à les prendre dans ses bras. Ils étaient manifestement habitués au contact humain et avaient, sans le moindre doute, longtemps vécu dans une maison.

« Ils ont vraiment besoin d’un foyer où ils se sentiront enfin aimés »

Natali Acosta a réalisé que Liberty, la chatte, avait récemment eu une portée de chatons. C'était probablement la raison de son abandon. Son congénère Chance se montrait un peu plus nerveux et distant.

Ils ont été confiés à Victoria, partenaire de sauvetage de Natali Acosta, et apprennent peu à peu à se détendre.

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Liberty et Chance ont également été emmenés chez le vétérinaire qui les a examinés et stérilisés.

A présent, Natali Acosta espère leur trouver une famille d'accueil de longue durée ou, encore mieux, des adoptants. « Ils ont vraiment besoin d’un foyer où ils se sentiront enfin aimés », conclut-elle.