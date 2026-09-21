Une chatonne abandonnée dans un carton reprend des forces, puis se lie d’amitié avec un chien de 40 kg
Abandonnée dans un carton dans un parc de Londres (Royaume-Uni), Dove a été recueillie par une association et a pu reprendre goût à la vie dans d’excellentes conditions. La prise en charge de la chatonne n’a pas été de tout repos, avec de nombreuses inquiétudes concernant son état de malnutrition, mais elle est aujourd’hui en bien meilleure forme et beaucoup plus confiante. Le chien de sa famille d’accueil y est sans doute pour quelque chose.
Dove a été recueillie grâce à un passant qui a repéré sa présence, anormale, dans un carton, documente Love Meow. Elle a pu être confiée à The Stray Cat Club, une association bien connue du sud-est londonien qui prend en charge les chats errants ou abandonnés.
288 grammes seulement
Lorsqu’elle a été accueillie, la jeune chatte ne pesait que 288 grammes, et son aspect physique laissait penser qu’elle n’avait que 2 ou 3 semaines. En réalité, l’âge de la chatonne avoisinait les 5 semaines. L’objectif donné à la famille d’accueil qui a eu l’honneur de prendre soin de Dove a été l’instauration d’un régime alimentaire adapté, lui permettant de prendre du poids progressivement. Durant plusieurs semaines, Dove a été maintenue au chaud, nourrie et surveillée 24 heures sur 24.
Un compagnon de jeu inattendu
En meilleure santé, Dove a pu se détendre et découvrir son nouvel environnement. Elle a rapidement repéré la présence du chien de la famille, et a tout fait pour se lier d’amitié avec lui. La patience du grand toutou de 40 kilogrammes a parfois été mis à rude épreuve, la petite chatte s’agitant beaucoup autour de lui, mais il a toujours fait preuve d’une grande bienveillance.
Soutenue par des bénévoles aimants et un chien adorable, Dove a toutes les clés en main pour poursuivre son chemin dans de bonnes conditions.
Comment la socialisation joue-t-elle un rôle dans le bien-être d’un chaton ?
La fenêtre de socialisation du chaton se situe entre sa 2ème et sa 7ème de vie, et les opportunités se poursuivent par la suite, tout au long de la vie. Ce contact avec les autres et cette ouverture au monde joue un rôle fondamental :
- Elle contribue à réduire l’anxiété et à adopter le bon comportement face à de nouvelles situations
- Elle diminue les risques de troubles du comportement par la suite, comme le marquage urinaire ou la tendance à griffer excessivement
- Elle permet une meilleure auto-régulation et contribue au bien-être
- Elle favorise de meilleures capacités d’adaptation
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
Aucun commentaire