Un chaton de 5 semaines en danger sur l’autoroute est sauvé puis adopté par la même policière
Alors que sa vie ne tenait qu’à un fil, un minuscule félin a donné du fil à retordre aux agents des forces de l'ordre venus lui porter secours. Une intervention qui s’est finalement soldée par une merveilleuse surprise pour le chaton : il a trouvé une famille pour la vie auprès de celle qui l’a sauvé.
Mardi 8 septembre 2026, une automobiliste nommée Donna Watson a vu un chaton noir en grand danger alors qu'elle passait par l'autoroute I-275 en Floride (Etats-Unis). Le petit félin de 5 semaines se trouvait au pied de la glissière de sécurité, alors que les véhicules passaient à toute vitesse à proximité, rapportait Guessing Headlights via Yahoo!.
Donna Watson a appelé les secours. Le bureau du shérif du comté de Hillsborough est intervenu en envoyant une adjointe sur les lieux. La scène a d'ailleurs été filmée par la caméra piéton de cette policière, et la vidéo mise en ligne sur la page Facebook dudit bureau.
Hillsborough County Sheriff's Office / Facebook
L'intervention était particulièrement complexe, car le chaton errant fuyait en courant chaque fois que l'adjointe du shérif essayait de l'approcher. La situation pouvait basculer à tout moment et très mal finir pour le petit quadrupède.
La policière a reçu une aide précieuse, celle d'un agent de la Florida Highway Patrol, la police autoroutière de l'Etat, qui est venu lui prêter main-forte en couvrant le chaton avec son manteau fluorescent. Le duo pensait avoir fait le plus dur, mais l'insaisissable minet a réussi à s'échapper.
Nouvelle course poursuite le long de la glissière en béton, puis l'adjointe du shérif a finalement réussi à le rattraper.
L'héroïne du jour devient sa propriétaire
Elle a aussitôt été rejointe par Donna Watson, qui est restée sur place durant toute l'opération. Elle a amené une couverture pour réchauffer et réconforter le chaton. Elle a également remercié les 2 agents pour leur intervention courageuse.
Hillsborough County Sheriff's Office / Facebook
La mésaventure du chaton s'est donc bien terminée, mais cet heureux dénouement ne s'est pas limité au sauvetage ; la même adjointe du shérif qui l'a sauvé a décidé de l'adopter.
Hillsborough County Sheriff's Office / Facebook
Le petit rescapé à vibrisses, qui s'appelle désormais Dash, coule des jours heureux au sein de sa nouvelle famille.
Voici la vidéo du sauvetage :
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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