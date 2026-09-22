Un chaton de 5 semaines en danger sur l’autoroute est sauvé puis adopté par la même policière

Alors que sa vie ne tenait qu’à un fil, un minuscule félin a donné du fil à retordre aux agents des forces de l'ordre venus lui porter secours. Une intervention qui s’est finalement soldée par une merveilleuse surprise pour le chaton : il a trouvé une famille pour la vie auprès de celle qui l’a sauvé.

Mardi 8 septembre 2026, une automobiliste nommée Donna Watson a vu un chaton noir en grand danger alors qu'elle passait par l'autoroute I-275 en Floride (Etats-Unis). Le petit félin de 5 semaines se trouvait au pied de la glissière de sécurité, alors que les véhicules passaient à toute vitesse à proximité, rapportait Guessing Headlights via Yahoo! .

Donna Watson a appelé les secours. Le bureau du shérif du comté de Hillsborough est intervenu en envoyant une adjointe sur les lieux. La scène a d'ailleurs été filmée par la caméra piéton de cette policière, et la vidéo mise en ligne sur la page Facebook dudit bureau.



Hillsborough County Sheriff's Office / Facebook

L'intervention était particulièrement complexe, car le chaton errant fuyait en courant chaque fois que l'adjointe du shérif essayait de l'approcher. La situation pouvait basculer à tout moment et très mal finir pour le petit quadrupède.

La policière a reçu une aide précieuse, celle d'un agent de la Florida Highway Patrol, la police autoroutière de l'Etat, qui est venu lui prêter main-forte en couvrant le chaton avec son manteau fluorescent. Le duo pensait avoir fait le plus dur, mais l'insaisissable minet a réussi à s'échapper.

Nouvelle course poursuite le long de la glissière en béton, puis l'adjointe du shérif a finalement réussi à le rattraper.

L'héroïne du jour devient sa propriétaire

Elle a aussitôt été rejointe par Donna Watson, qui est restée sur place durant toute l'opération. Elle a amené une couverture pour réchauffer et réconforter le chaton. Elle a également remercié les 2 agents pour leur intervention courageuse.



Hillsborough County Sheriff's Office / Facebook

La mésaventure du chaton s'est donc bien terminée, mais cet heureux dénouement ne s'est pas limité au sauvetage ; la même adjointe du shérif qui l'a sauvé a décidé de l'adopter.



Hillsborough County Sheriff's Office / Facebook

Le petit rescapé à vibrisses, qui s'appelle désormais Dash, coule des jours heureux au sein de sa nouvelle famille.

Voici la vidéo du sauvetage :