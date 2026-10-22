« Parlez-lui, et elle vous répondra aussitôt » : le refuge présente cette chatte abandonnée à 15 ans

Pendant 15 ans, Babie n'a connu qu'une seule maison et une seule famille. Aujourd'hui, cette chatte senior attend au refuge de la Humane Society of Broward County en Floride (États-Unis) que quelqu'un lui ouvre sa porte, et l'équipe a pris la parole pour elle sur Instagram…

Tout recommencer après une décennie et demie sous le même toit n'a rien d'anodin pour un chat, d'autant que les félins âgés ont souvent du mal à trouver une famille d'adoption. C'est pourtant ce qui attend Babie, dont l'histoire, relayée par CatTime, a été partagée sur les réseaux sociaux.

Abandonnée par la seule famille qu’elle ait connue

Après 15 années passées dans le confort de son foyer, Babie, une adorable chatte senior, a été abandonnée par sa famille en raison de son âge et des signes naturels du vieillissement.

© @humanebroward (Instagram)

Du jour au lendemain, elle a perdu tous ses repères et se retrouve aujourd'hui au refuge de la Humane Society of Broward County en Floride. Pourtant, malgré cette épreuve, Babie reste une minette douce, affectueuse et pleine d’amour à donner.

Son refuge floridien lance aujourd’hui un appel pour lui trouver une famille au grand cœur, afin qu’elle puisse vivre ses dernières années entourée de tendresse, dans un foyer où elle sera aimée et choyée jusqu’au bout.

Une bavarde qui ne demande que des câlins

Malgré ses 15 ans, Babie est décrite par l'équipe comme une réserve inépuisable d'affection et de joie, qui a visiblement pris un nouveau départ entre ses murs. Les changements autour d'elle semblent la laisser de marbre : à en croire le refuge, une seule chose compte à ses yeux, recevoir de la tendresse.

© @humanebroward / Instagram

La boule de poils adore l'attention et les caresses, et elle aurait même la langue bien pendue. Le refuge l'écrit d'ailleurs sur sa page, comme une invitation à engager la conversation avec elle : « Parlez-lui, et elle vous répondra aussitôt. »

L'équipe ne cache pas que la démarche ne conviendra pas à tout le monde, mais elle garde l'espoir de croiser la bonne personne, comme elle l'explique en légende de sa vidéo : « Nous savons qu'adopter une chatte de 15 ans n'est pas pour tout le monde, mais nous savons aussi que quelqu'un, quelque part, aimerait offrir à cette précieuse demoiselle un lit douillet, une fenêtre ensoleillée et tout l'amour qu'elle mérite pour toutes les années qu'il lui reste. »

Ce qu'il faut à Babie, en somme, c'est quelqu'un capable de lui offrir un environnement sûr et aimant pour le temps qu'il lui reste. Une chose est sûre : cette minette a encore beaucoup d'amour à donner !

L’info Woopets - Pourquoi adopter un chat âgé ?

Adopter un chat âgé comme Babie, c’est offrir une seconde chance à un compagnon qui a encore tant à donner. Mais pourquoi choisir un chat senior ?