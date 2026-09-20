Ce chat ne quitte pas son fauteuil alors qu’un ourson entre chez lui et fouille la poubelle (vidéo)

Tiger n’a pas tremblé face à l’ourson venu fouiller dans la poubelle de sa maison, allant même jusqu’à le faire reculer avec un feulement. Une scène aussi improbable qu’amusante pour ce chat, ancien pensionnaire des rues recueilli après avoir été retrouvé blessé, dont le sang-froid a de quoi impressionner.

Jennie, alias « royal3andme » sur Instagram, a assisté à une scène surréaliste chez ses voisins à Aspen, ville située au cœur des Montagnes Rocheuses dans le Colorado (Etats-Unis). Le protagoniste est un chat au pelage tigré répondant au nom de Tiger.

Ce dernier était tranquillement couché sur son fauteuil préféré quand un jeune ours noir est apparu à la porte de sa maison. L'ourson était manifestement en quête de nourriture.



royal3andme / Instagram

Le chat avait beau ne se trouver qu'à quelques centimètres du plantigrade, il est resté totalement stoïque. Il ne semblait pas impressionné par l'invité surprise et n'a pas cherché à fuir. Il se contentait de l'observer attentivement et même peut-être avec une certaine incrédulité, comme s'il ne comprenait pas comment l'intrus pouvait faire preuve d'une telle audace en sa présence.

Une visite brève

Voici la vidéo en question, partagée le 4 septembre 2026 sur Instagram et relayée par Parade Pets :

A un moment donné, Tiger, sans doute exaspéré par le culot de l'ourson, s'est mis à feuler à son adresse. Le visiteur, lui, s'est hasardé à entrer par la porte laissée ouverte après une brève hésitation et malgré l'avertissement du chat.

Son exploration n'a été que de courte durée, puisqu'il a rapidement quitté les lieux après avoir fouillé dans la poubelle.

Un chat sauvé de l'errance

Tiger n'a pas bougé de son poste. Manifestement, il en faudrait bien plus pour l'impressionner, lui qui est un véritable survivant. D'après le compte Instagram qui a récemment été créé pour lui, « tiger.vieni », il avait été sauvé de l'errance à Rifle, à une centaine de kilomètres d'Aspen, après avoir été découvert blessé aux pattes. Il avait alors 5 ans.

Il avait été pris en charge par l'association Journey Home Animal Rescue, où il a été adopté par sa famille actuelle, voisine de Jennie.