Selon cette étude, le chat possède une mémoire de travail infaillible

Votre chat oublie-t-il vraiment ce qu’il vient de voir en quelques secondes ? Des chercheurs se sont penchés sur la question en observant 24 chats confrontés à un objet qui disparaissait de leur vue. Leurs résultats offrent un aperçu étonnant de leur mémoire de travail…

D’aucuns disent que les chats ont une mémoire très limitée. Mais est-ce vraiment la vérité ? Que se passe-t-il, par exemple, lorsqu’un objet disparaît soudainement sous leurs yeux ? Une expérience menée à l’université de Moncton au Canada a en fait révélé qu’ils pouvaient garder en mémoire sa localisation bien plus longtemps qu’on pourrait le penser.

Une expérience pour évaluer la mémoire de travail des chats

Cette expérience visant à étudier la mémoire de travail (working memory) des chats a été réalisée sur 24 petits félins. Les animaux ont d’abord été entraînés à retrouver un objet qu’ils appréciaient, caché derrière l’une des 4 boîtes qui avaient été placées devant eux. Une fois l’objet caché, les chats devaient attendre avant de pouvoir aller le chercher : ce délai était de 0, 10, 30 ou 60 secondes selon les essais.

L’objectif était de mesurer leur mémoire de travail spatiale, c’est-à-dire leur capacité à garder temporairement en tête l’emplacement d’un objet, même lorsqu’ils ne peuvent plus le voir.

Combien de temps un chat se souvient-il d’un objet caché ?

Alors, combien de temps un chat peut-il se souvenir de l’endroit où un objet a disparu ? Les résultats de cette expérience publiée dans Animal Cognition* ont montré que les performances des chats diminuaient rapidement au fil du temps, en particulier entre 0 et 30 secondes. Pourtant, même après 60 secondes, ils retrouvaient l’objet caché plus souvent que ne le permettrait le hasard. Cela suggère qu’ils étaient capables de conserver pendant au moins une minute une représentation mentale de l’emplacement de l’objet, même si cette représentation devenait progressivement moins précise.

Cette capacité relève de la cognition spatiale et implique notamment la permanence de l’objet : le chat semble garder en tête qu’un objet existe et qu’il se trouve quelque part, même lorsqu’il ne le voit plus. Cette étude permet ainsi de comprendre comment nos petits félins réalisent un encodage cognitif de l’emplacement de l’objet.

Il est toutefois important de préciser que cette expérience ne mesure pas « la mémoire du chat » en général, mais une capacité très précise : retenir temporairement la position d’un objet disparu. Elle ne permet donc ni de fixer une durée générale de la mémoire des chats, ni de comparer directement leur mémoire à celle des humains. Elle nous offre seulement un petit aperçu de la richesse de leurs capacités cognitives.

*Fiset S, Doré FY, « Duration of cats' (Felis catus) working memory for disappearing objects », Animal Cognition, 2006 Jan;9(1):62-70.