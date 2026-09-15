Un chaton coincé sous un capot est libéré grâce à des garagistes qui démontent plusieurs éléments du moteur

Coincé dans le compartiment moteur d’une voiture par près de 40 °C, un chaton a bien failli ne pas survivre à cette mésaventure. L’intervention d’un agent animalier et de garagistes a toutefois permis de le libérer sain et sauf, avant de lui offrir un peu de répit au refuge.

A Perkins, dans le centre-nord de l'Etat de l'Oklahoma (Etats-Unis), un chaton s'étant retrouvé pris au piège sous le capot d'une voiture, en pleine canicule, a été sauvé grâce aux efforts conjoints d'un agent animalier et de mécaniciens, rapportait News 9 .

Ce sauvetage a eu lieu le mardi 8 septembre 2026, alors que la température avoisinait les 40°C dans la région ce jour-là.

Le chaton en question s'était faufilé dans le compartiment moteur de la voiture et s'était ainsi retrouvé coincé au niveau des hanches. Prévenu, le service animalier de la ville a envoyé un agent sur les lieux, mais ce dernier n'a pas pu faire grand chose. Il a alors demandé de l'aide.



Perkins Animal Shelter / Facebook

Celle-ci est venue de l'équipe de Nostalgic Auto Garage, un atelier de réparation automobile local. Les garagistes ont tout de suite accepté d'intervenir.

Des éléments du moteur retirés pour libérer le chaton

Après avoir évalué la situation, ils ont réalisé qu'il leur fallait démonter et déconnecter plusieurs éléments du moteur pour faciliter la libération du petit félin. Ils se sont exécutés et cela a finalement permis à l'agent animalier de se saisir du chaton en toute sécurité.



Perkins Animal Shelter / Facebook

L'examen du minet a permis de constater qu'il ne souffrait d'aucune blessure. Il a ensuite été emmené au refuge de la ville, où il a profité de la fraîcheur conférée par l'air conditionné.

La prochaine étape pour le rescapé sera de trouver une famille aimante afin d'en finir avec l'errance et découvrir la sécurité et la stabilité de la vie à la maison.

L'info Woopets : pourquoi la chaleur peut-elle être particulièrement dangereuse pour un chaton ?

Chez un chaton, une forte chaleur peut rapidement provoquer une hyperthermie, c’est-à-dire une élévation anormale de la température corporelle. Lorsque celle-ci devient importante, les conséquences peuvent être graves :

Déshydratation et troubles de la circulation, avec une faiblesse qui peut apparaître rapidement

Difficultés respiratoires, halètement et abattement, qui sont des signes d’alerte

Dans les cas sévères, troubles neurologiques, convulsions, perte de connaissance, voire défaillance de plusieurs organes

Un coup de chaleur constitue donc une urgence vétérinaire. Un chaton retrouvé après avoir été exposé à une température élevée doit faire l’objet d’une surveillance attentive, même s’il paraît aller mieux après avoir été mis au frais. Les complications liées à l’hyperthermie peuvent être graves.