Ces 2 chats recueillis après une vie dans la rue dorment ensemble chez leur famille d’accueil

Ces 2 chats ont toujours été très complices, et ont relevé le défi de baisser leur garde face au monde, en particulier grâce à une famille d’accueil très attentive. Ils ont déployé tout leur courage, chacun à leur façon, pour ne plus avoir peur de leur environnement, et c’est un pari réussi, en témoignent des images touchantes de leur évolution.

Jewell et Jager ne se ressemblent pas tout à fait, mais leur errance commune a créé des liens très forts. Au moment de leur sauvetage, il a été difficile de s’ouvrir au monde, explique Love Meow. Patience et bienveillance ont été au rendez-vous, ce qui a permis de belles avancées. Une adoption commune est envisagée, pour respecter l’équilibre de ce duo dont les parcours sont indéfectiblement liés.

Une méfiance intégrée

Après une vie passée dans la rue, les 2 chats n’ont pas eu d’autre choix que de se montrer très méfiants. Les équipes de Best Friends Felines (Queesland, Australie) ont décidé qu’elles n’abandonneraient pas. Selon la procédure de l’association, les chats ont été placés dans une famille d’accueil, ce qui leur a permis de découvrir lentement mais sûrement le quotidien dans un vrai foyer.

Portés par la bienveillance

Le duo n’a jamais été pressé dans son évolution. Jewell a été la première à s’ouvrir à sa famille. Elle s’est montrée de plus en plus douce, mais aussi bavarde et joyeuse. La découverte des caresses a été un vrai bonheur pour elle. Son potentiel de « chat de genoux » a rapidement été identifié.

Par la suite, c’est Jagger qui a commencé à baisser sa garde. Plus sur la réserve, il a beaucoup évolué suite à une période d’observation et de prise de connaissance de son lieu de vie. Pour le moment il n’accepte pas les caresses, mais sa curiosité est un très bon point.

Un repère l’un pour l’autre

Très attachés l’un à l’autre, l’évidence d’une adoption en duo est apparue. Le fait d’être ensemble est une source de force et de courage incroyable, qui permet à Jewell et Jagger de se transformer au fur et à mesure du temps passé auprès des bénévoles.

Si on ignore quel était leur quotidien dans la rue, on image que les épreuves ont été nombreuses. Leur refuge, les chats l’ont trouvé l’un auprès de l’autre. Depuis leur arrivée, les félins n’ont pas cessé de dormir ensemble et de se toiletter, un signe ultime d’attachement et de confiance.