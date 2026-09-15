Notre test du Litter-Robot 4, la litière autonettoyante haut de gamme de Whisker

S’il y a bien une tâche que la plupart des propriétaires de chats aimeraient déléguer, c’est bien le nettoyage de la litière ! Avec le Litter-Robot 4, Whisker promet d’y mettre fin grâce à une litière connectée capable de trier automatiquement les déjections, de limiter les odeurs et de maintenir un espace toujours propre pour votre boule de poils. On vous donne notre avis sur cette solution haut de gamme qui ambitionne de simplifier la vie des maîtres mais aussi celle de leurs chats.

La corvée de litière appartient-elle enfin au passé ? Avec le Litter-Robot 4 , Whisker entend répondre par l’affirmative. Cette entreprise américaine, devenue une référence dans l’univers des litières autonettoyantes haut de gamme, mise en effet sur l’automatisation pour offrir un espace toujours propre aux chats et davantage de tranquillité à leurs humains. Une promesse séduisante qui a piqué notre curiosité.

Une litière high-tech qui s'intègre facilement chez soi

Lorsqu’on s’équipe d’une litière Litter-Robot 4, la bonne surprise survient dès le déballage : malgré son allure futuriste, elle ne monopolise pas l’espace. Disponible en noir ou en blanc, son design soigné s’intègre plutôt facilement dans un intérieur moderne et son encombrement reste comparable à celui d’un grand bac à litière classique. Fabriqué avec des matériaux durables et de haute qualité, l’appareil donne immédiatement une impression de solidité et de finition premium.

Surtout, son installation est d’une simplicité déconcertante : aucun montage, aucun réglage complexe. On sort l’appareil du carton, on le branche, on verse une litière agglomérante adaptée, et il est prêt à l’emploi, que vous ayez un ou plusieurs petits félins.

Conçu pour accueillir jusqu’à 4 chats, le globe offre un espace spacieux aussi bien adapté à un jeune chat qu’à un imposant Maine Coon. De quoi dire adieu aux bacs à litières qui s’accumulent !

Au revoir la corvée et les odeurs

C’est évidemment sur le terrain du nettoyage que le Litter-Robot 4 est le plus attendu. Après chaque passage de votre chat, le globe attend quelques minutes avant d’entamer un cycle de rotation. Ses capteurs intégrés veillent en effet à déclencher les cycles de nettoyage en toute sécurité.

Grâce à son système de tamisage breveté, la litière propre est séparée des déjections, qui sont ensuite déposées dans un tiroir hermétique équipé d’un filtre à charbon. Concrètement, cela signifie une litière toujours fraîche pour le chat et beaucoup moins d’odeurs pour les humains.

Autre bon point : le mécanisme QuietSift® qui diminue le bruit, un détail appréciable dans un appartement ou pour les chats les plus sensibles aux sons.

Au quotidien, c’est donc le confort qui fait la différence : moins de bruit, moins de poussière, moins de projections autour du bac et, selon le nombre de chats à la maison, jusqu’à plusieurs jours sans avoir à vider le tiroir !

Plus qu'une litière, un assistant santé

Le Litter-Robot 4 ne se contente pas d’automatiser le nettoyage. Il joue aussi les assistants santé grâce à l’application Whisker. Une fois connecté, l’appareil permet de suivre en temps réel le niveau de litière, le remplissage du tiroir à déchets et l’activité de vos chats.

L’application centralise notamment un historique détaillé des visites de votre petit compagnon et envoie des notifications personnalisées particulièrement utiles (tiroir plein, cycle de nettoyage terminé, chat détecté dans le tiroir, erreurs…).

La fonctionnalité la plus intéressante de l’application reste toutefois SmartScale®, une balance intégrée capable de suivre l’évolution du poids de chaque animal au fil du temps ainsi que ses habitudes de litière. Pour les propriétaires, ces données peuvent s’avérer vraiment précieuses : une perte de poids inexpliquée, des passages plus fréquents à la litière ou, au contraire, une baisse soudaine de fréquentation peuvent parfois constituer des signaux d’alerte et permettre d’agir au plus vite.

L'avis de la rédaction

Sur le papier, le Litter-Robot 4 a tout pour séduire les maîtres de félins. Mais qu’en disent nos véritables experts à moustaches ? De ce côté-là, nos 2 petites testeuses, Kitty et Souris, ont rapidement validé le concept ! Le fonctionnement discret du système, l’accès facile au globe et l’espace disponible à l’intérieur semblent avoir facilité la transition entre un bac à litière classique et le Litter-Robot 4. Aucun signe d’appréhension particulier, même lors des cycles de nettoyage, suffisamment silencieux pour ne pas les perturber.

Du côté des humains, le retour est tout aussi positif : nous avons pu constater que cette litière tenait surtout sa promesse de simplifier la routine. Moins de manipulation, moins d’odeurs, moins de ménage autour du bac... En plus, elle est très simple à laver, ne prend pas beaucoup de place dans une pièce et fait beaucoup moins de bruit que d’autres modèles.

Alors, notre verdict ? Le Litter-Robot 4 coche presque toutes les cases. Certes, il s’agit d’un équipement résolument premium, mais il répond à une vraie problématique du quotidien tout en veillant au confort du minou. Entre automatisation intelligente, suivi de santé et entretien réduit au minimum, Whisker propose avec cette litière connectée une solution particulièrement aboutie qui risque de faire rêver plus d’un propriétaire de chat !