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Nés au pied d'une clôture, 5 chatons voient leur destin basculer grâce à la vigilance d'un riverain (vidéo)


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Sauvetages
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À la mi-août, dans un quartier du sud-ouest de Londres où les chats errants sont nombreux, une chatte prénommée Star a mis au monde 5 chatons le long d'une clôture de jardin. Un endroit bien peu sûr pour des nouveau-nés... Mais la petite famille n'était pas tout à fait seule : un habitant a décidé de veiller sur elle.

Illustration : "Nés au pied d'une clôture, 5 chatons voient leur destin basculer grâce à la vigilance d'un riverain (vidéo)"
© The Stray Cat Club

Comme le rapporte Love Meow, tout a commencé dans un secteur où la population de chats errants est particulièrement importante. L'association The Stray Cat Club, installée dans le quartier de Richmond, dans le sud-ouest de Londres, y travaillait déjà dur pour venir en aide aux félins du secteur.

C'est là que Star a donné naissance à 5 nouveau-nés minuscules et fragiles, qui entamaient leur existence en plein air...

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Un abri loin d'être sûr

Un pied de clôture n'a rien d'un nid douillet pour des chatons qui viennent de naître. Intempéries, circulation, dangers variés... La portée avait tout contre elle dès son premier jour.

Star se débrouillait comme elle le pouvait, veillant sur ses petits du mieux possible.

Une portée de chatons
© The Stray Cat Club

Un habitant au grand coeur gardait un œil sur la petite famille

Heureusement, la chatte n'était pas la seule à veiller sur sa famille. Un bon samaritain qui gardait un œil sur la mère et ses petits a fini par agir, et son geste a changé le cours de leur histoire. Il a contacté l'association The Stray Cat Club, qui les a placés en famille d'accueil.

Une chatte tigré
© The Stray Cat Club

Aujourd'hui, Star et ses 5 chatons vivent en sécurité, à l'intérieur. Les petits nés au bord d'une clôture forment désormais une bande de petits joueurs, qui s'amusent et ronronnent.

À voir ces 5 chatons chahuter bien à l'abri, on peut dire qu'ils ont trouvé mieux qu'un bord de jardin ! Grâce à l'intervention de cet habitant bienveillant et des bénévoles de l'association, ils vont pouvoir grandir dans les meilleures conditions et vivre une vie épanouissante.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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