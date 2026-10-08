S'apprêtant à ouvrir son magasin, il découvre 6 chatons affamés et malades devant une boutique voisine

Dans le Kent (sud-est de l'Angleterre), des chatons malades et affamés, déposés dans une cage devant une boutique, ont été sauvés grâce à la vigilance d’un commerçant du quartier. Pris en charge par la RSPCA, les petits félins se portent désormais mieux et pourront être proposés à l’adoption une fois rétablis.

A Canterbury en Angleterre, un commerçant qui se dirigeait vers son magasin pour l'ouvrir le matin a été étonné de voir une cage recouverte d'un linge déposée devant une boutique voisine. Cette dernière est, en fait, une friperie solidaire appartenant à l'association de protection animale RSPCA. L'établissement était encore fermé à cette heure-là.



RSPCA

L'homme s'est approché de la cage et s'est ainsi rendu compte que 6 chatons s'y trouvaient. Il en a aussitôt informé la RSPCA.



RSPCA

Âgés de 6 à 8 semaines, les petits félins étaient affamés et malades. « Nous ne savons pas encore comment ils sont arrivés là ni ce qui leur était arrivé auparavant », explique Natalie Archer, responsable de l’antenne locale de la RSPCA (RSPCA Canterbury and District Branch), à The Dodo .

La fratrie est constituée de 2 mâles et 4 femelles. Pris en charge par la RSPCA et placés au refuge, ils ont été appelés Captain Pugwash, Mako, Pebble, Minnow, Coral et Sailor. Ils se portent mieux depuis leur sauvetage.

« Ils sont désormais en sécurité sous notre responsabilité »

« Ces chatons auraient pu connaître un tout autre destin s’ils n’avaient pas été repérés tôt le matin par un commerçant. Ils sont désormais en sécurité sous notre responsabilité, mais nous aimerions entendre toute personne qui aurait des informations sur la façon dont ils sont arrivés devant la boutique », indique Nathalie Archer.

Ils continueront de recevoir soins et attention de la part de l'équipe de la RSPCA jusqu'à ce que leur état de santé leur permette d'être proposés à l'adoption.



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Cette découverte rappelle à quel point il est important de rester attentif aux situations inhabituelles qui peuvent survenir au quotidien, en particulier lorsqu'il s'agit d'animaux en détresse. Pour ces chatons, une rencontre fortuite aura finalement changé le cours des évènements. Il faudra désormais patienter avant de les voir commencer une nouvelle vie auprès de leurs futurs adoptants.