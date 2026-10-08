Pourquoi les yeux de votre chat brillent-ils dans le noir comme des phares ?

Vous avez sûrement déjà vu les yeux de votre chat s’illuminer dans la pénombre, comme 2 petites lampes de poche. Bien que fascinant, ce phénomène n’a pourtant rien de mystérieux et repose sur une particularité de son anatomie : le tapetum lucidum. Décryptage dans cet article.

Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une pièce sombre face à 2 petits points lumineux qui vous fixent, vous savez que les yeux de nos amis félins semblent phosphorescents dans l’obscurité. Mais pourquoi ? C’est tout simplement grâce à une particularité anatomique qui leur permet de réfléchir la lumière…

Le tapetum lucidum : un miroir derrière la rétine

Au fond de l’œil des chats se trouve une structure appelée "tapetum lucidum", qui agit un peu comme un miroir et renvoie la lumière à travers la rétine. Présente chez de nombreux animaux adaptés à la vie nocturne ou crépusculaire, cette couche réfléchissante joue un rôle important lorsque la lumière se fait rare. Elle contient notamment de minuscules cristaux de guanine qui agissent comme un miroir : lorsqu’une faible quantité de lumière traverse la rétine sans être captée par les photorécepteurs, elle atteint le tapetum lucidum, qui la réfléchit vers la rétine. Les cellules sensibles à la lumière ont ainsi une seconde occasion de détecter ces faibles signaux, ce qui contribue aux excellentes capacités du chat en vision scotopique (autrement dit dans des conditions de très faible luminosité).

C’est aussi ce mécanisme qui explique le fameux effet « yeux brillants » : lorsqu’une lampe, un flash ou des phares éclairent le chat dans l’obscurité, une partie de la lumière est réfléchie vers l’extérieur et devient visible sous la forme d’un étonnant reflet vert, jaune ou parfois bleuté. Les yeux du chat ne produisent donc aucune lumière. Ils se contentent de nous renvoyer celle qu’ils reçoivent, grâce à ce remarquable miroir naturel situé au fond de leur œil.

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Un véritable avantage de chasseur

Le tapetum lucidum offre au chat un véritable avantage lorsqu’il évolue dans la pénombre. En réfléchissant une partie de la lumière vers la rétine, il augmente les chances pour les cellules sensibles à la lumière de détecter ce qui l’entoure. Le chat peut ainsi percevoir des formes et des mouvements avec une quantité de lumière bien plus faible que celle nécessaire à l’être humain. Cette adaptation est particulièrement utile pour un animal naturellement actif au crépuscule et la nuit, lorsqu’il chasse ou explore son environnement.

Elle ne signifie toutefois pas que le chat peut voir dans l’obscurité totale : comme nous, il a besoin d’un minimum de lumière pour former une image. Sa vision nocturne est donc surtout une formidable capacité à exploiter la moindre source lumineuse disponible, ce qui lui permet de rester efficace lorsque nous commençons, nous, à distinguer difficilement ce qui nous entoure.