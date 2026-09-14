Votre chat recrache des croquettes presque intactes après le repas ? Les causes possibles et les gestes à essayer

Quelques minutes après avoir englouti sa gamelle, votre moustachu adoré recrache des croquettes presque intactes. Ce phénomène est-il le signe d’une maladie ? De stress ? D’une sensibilité digestive ? Il existe plusieurs explications possibles.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons que la régurgitation survient généralement peu après le repas et les aliments recrachés sont reconnaissables. Il ne faut pas la confondre avec un vomissement, qui s’accompagne davantage d’efforts et de contractions abdominales.

La régurgitation peut être liée à la vitesse à laquelle votre chat mange. En effet, certains représentants de la gent féline engloutissent leur repas sans prendre le temps de mâcher et avalent une quantité importante d’air au passage. Dans ce cas, leur estomac peut avoir du mal à gérer ce repas avalé trop rapidement et les croquettes remontent par l’œsophage.

Parfois, la présence d’autres animaux au sein du foyer peut favoriser ce comportement. Il se peut que votre matou craigne de voir sa nourriture lui échapper et accélère ses prises alimentaires. L’effet peut aussi se produire, si sa gamelle est placée dans une zone bruyante ou passante.

Autre explication possible ? Le type de croquettes. Leur taille ou leur forme peut ne pas convenir à votre compagnon aux pattes de velours et rendre la prise alimentaire plus difficile. Des régurgitations répétées peuvent s’expliquer par une sensibilité digestive à certains ingrédients ou encore l’ingestion de poils.

Que faire pour limiter les régurgitations ?

Pour limiter les régurgitations, n’hésitez pas à proposer des puzzles alimentaires à votre chat pour l’encourager à manger plus lentement. Vous pouvez aussi étaler ses croquettes sur une surface large et plate plutôt que de les servir dans un bol profond dans le but de l’empêcher de prendre de grosses bouchées.

De plus, nous vous conseillons de fractionner sa ration quotidienne en plusieurs petits repas pour lui éviter d’absorber une grosse portion en quelques secondes. Et si vous partagez votre vie avec plusieurs boules de poils, nourrissez-les séparément pour réduire l’effet de « compétition » autour de la gamelle.

Enfin, procédez toujours à une transition alimentaire en douceur (7 à 10 jours) en cas de changement d’alimentation. L’objectif est d’introduire progressivement son nouvel aliment en l’incorporant peu à peu à l’ancien.

Si les régurgitations de votre chat restent occasionnelles, il n’y a rien d’alarmant. Mais si ce phénomène se reproduit souvent, nous vous recommandons vivement d’en discuter avec votre vétérinaire.